Віталій Борисюк заспівав для Ольги Сумської на "Голосі країни 11": відео

Віталій вирішив зробити подарунок дружині на День святого Валентина

На шоу "Голос країни 11" прийшов відомий український актор Віталій Борисюк. Це стало сюрпризом не тільки для суддів, а й для всіх глядачів проєкту.

Віталій зізнався, що прийти на шоу його надихнула його дружина, знаменита актриса Ольга Сумська.

"Мене знають більше як актора театру і кіно, а "Голос країни" – це для мене авантюра. Моя чарівна дружина підбила мене на цю подорож", – ділиться Віталій.

З усіх тренерів до Віталія повернувся тільки Олег Винник.

"В одному з інтерв'ю я якось пожартував, що ми заспіваємо з Вінником в дуеті black and white – біленький і чорненький", – посміхається Борисюк.

Раніше ми розповідали, як пройшов третій випуск шоу "Голос країни 11". Ми також повідомляли, що на "Голосі країни 11" виступила внучка Віктора Ющенка.

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