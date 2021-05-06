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Борисюк сделал предложение Сумской. Пара отмечает серебряную свадьбу

Сегодня, 13:35

Украинские актеры поженились в мае 1996 года. Ольга Сумская показала, как у нее прошло праздничное утро

Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк, которые ранее рассказали о своем первом свидании, сегодня празднуют серебряную свадьбу. Актриса у себя в Instastories показала, какой сюрприз ей преподнес супруг в честь годовщины свадьбы.

Виталий Борисюк решил разыграть сценку. Актер вошел в комнату с букетом роз и коробочкой с ювелирным изделием.

Если вдруг у вас знакомые тоже празднуют годовщину свадьбы и вы все еще ломаете голову, что же им подарить – наш календарь подарков решит эту проблему.

"Сударыня, я дворянин – порядочный человек. Имею миллион годового дохода. Попадаю пулей в подброшенную копейку и имею отличных лошадей. Хотите быть моей женой?" – сказал Борисюк.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк отмечают серебряную свадьбу
Видео: instagram.com/olgasumska

Счастливая актриса поблагодарила мужа за такой сюрприз.

Напомним, Ольга и Виталий живут душа в душу и много времени проводят вместе: воспитывают 19-летнюю дочь Анну, путешествуют, отдыхают и работают вместе.

Ранее Виталий Борисюк посвятил супруге песню на "Голосі країни".

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