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Чи можна відпускати чоловіків одних на відпочинок? Досвід Сумської, Камалії та Бужинської

Сьогодні, 16:01

Одні зірки заявляють, що відпочивати окремо від чоловіків у жодному разі не можна, інші впевнені – це тільки зміцнює стосунки

Українські знаменитості в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна", розповіли, чи їздять без чоловіків на курорти.

Камалія, яка поділилася забавною фотографією, і Захур завжди разом: і на світських раутах, і на відпочинку.

"Ми якось намагаємося всі разом їздити на відпочинок, всією родиною.У нас таких не було думок, щоб поїхати нарізно відпочивати кудись", – розповіла Камалія.

Камалія з чоловіком
Камалія з чоловіком
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка Оля Цибульська прекрасно ставиться до відпочинку окремо з чоловіком.

"Я дійсно "за". Тому що, коли ти даєш волю людині, справжню свободу, він завжди хоче повертатися додому. Я проти історії, щоб вставляти чіп кудись чоловікові і постійно контролювати його поведінку. Я завжди йшла від чоловіків, які намагалися встановити мені рамки і правила. Кішка гуляє сама по собі, і приходить тільки туди, де її люблять. І мені подобається історія з окремими спальнями, яка була у королів і королев. Мені здається щось в цьому є. І якраз секрет пізнього сексу в хорошому сенсі цього слова, і у віці після 70, як раз десь в різних спальнях", – поділилася Цибульська.

Оля Цибульска з чоловіком
Оля Цибульска з чоловіком
Фото: instagram.com/cybulskaya

Атриса Ольга Сумська не відпускає коханого на відпочинок з друзями.

"Ні, ніколи. Я б ніколи не відпустила Борисюка десь в будинок відпочинку або на якийсь курорт. Та ви що! Це просто відразу чоловік потрапляє в пастку. Як тільки він потрапляє в зону комфорту, окремий відпочинок, як мухи на мед. Тому необхідно стежити, контролювати цей процес. І взагалі ніколи не розслаблятися. Це величезний ризик для подружньої пари. Тому що якраз на такому відпочинку можуть бути пригоди", – каже Сумська.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк
Ольга Сумська та Віталій Борисюк
Фото: instagram.com/olgasumska

Підтримує слова Ольги і співачка Катерина Бужинська.

"Як чоловіка відпустити на відпочинок? Я б не відпустила. У мене гарний чоловік, який теж мене не пускає, їхати одною не дозволяє, ревнує. До мене підійшов один симпатичний молодий ведучий зі мною сфотографуватися і каже: "Можна вас так обійняти?". Я кажу: "Краще не треба. Тому що потім на гастролі чоловік не пустить". Ревнує. Ну, значить любить", – переконана Бужинська.

Фото: Instagram/buzhynska

А ось дружина Дмитра Ступки, Поліна Логунова, впевнена: якщо обранець – публічна людина, його можна з легкістю відпускати на відпочинок самого.

"Його всі знають у всьому світі. Якщо щось піде не так, я дізнаюся про це першою. Тому все нормально. Я теж вважаю, що іноді людям один від одного потрібно відпочити. Подумати про щось, побачити щось з іншого боку і свої стосунки, і відпочинок без цієї людини. Тому що, коли люди живуть від п'яти і більше років разом, і вдома разом, і на відпочинку разом. Приїжджаєш, а дружина ще стрункіша ніж була, вилиці у неї ще вище, губи пишніші. Людина скучила, чому ні", – поділилася Логунова.

Дмитро Ступка та Поліна Логунова
Дмитро Ступка та Поліна Логунова
Фото: instagram.com/stupka777

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