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Ірина Федишин зізналася, на який серйозний крок її вмовляє чоловік

Сьогодні, 12:56

Українська співачка в інтерв'ю програмі Зіркоманія зізналася, що чоловік замислюється про переїзд родини до Києва

Популярна українська співачка Ірина Федишин розповіла програмі "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24" про стосунки з чоловіком і чи збирається вона переїжджати до Києва.

"Секрет наших стосунків простий, все ж я вибирала серцем. Потім включила розум "- ділиться артистка.

Так просто і нехитро Ірина Федишин розповідає про свою сім'ю , якій цього року виповниться 15 років. Чоловік співачки Віталій Човник також і її продюсер.

Артистка зізнається, що працювати з рідною людиною простіше, ніж з будь-ким іншим, адже на чоловіка вона може впливати.

"Коли він включає продюсера, я говорю:" Перепрошую, сьогодні в готелі може чекати сусідній номер ", і питання відразу вирішується", – ділиться з "Зіркоманією" Ірина Федишин.

Ірина Федишин з чоловіком
Ірина Федишин з чоловіком
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Пара часто згадує своє знайомство, яке відбулося після одного з концертів Ірини. В інтерв'ю чоловік зізнався, як вперше побачив і закохався в дружину.

"Я пам'ятаю цей ефір на" Євробаченні "в 2005 році, який бачив на одному з каналів", – ділиться чоловік співачки.

"Так-так, він мені розповідав, оператори взяли кадр, де я в короткій спідниці. Цей кадр привернув увагу мого чоловіка ", – додала співачка.

Зараз абсолютна більшість пісень Ірини Федишин про щасливе кохання, але так було не завжди

"Коли я вчилася в школі, я писала пісні, страждала, але все змінилося, коли з'явився він", – ділиться українська співачка.

Про любов до свого чоловіка Ірина Федишин каже майже в кожному інтерв'ю. Тому пісня, в якій співачка зізнається в любові не Віталію, а Роману дуже здивувала фанатів. Хто ж цей Роман, артистка не стала розкривати.

"Ця пісня, про яку ви говорите, люди після концерту підходять і кажуть чоловікові:" Роман, спасибі за концерт ", – розповідає співачка.

Наріжним каменем у стосунках з чоловіком зараз стоїть питання про переїзд зі Львова до Києва.

"Я не можу до Києва переїхати, хоча, є квартира, робота, але ми катаємося і живемо на два міста", – пояснює співачка.

І не тільки чоловік намагається умовити Ірину на переїзд

"Дзідзьо, тому що він сам львів'янин, і каже:" Іра, переїжджай вже до Києва, навіть нічого не говори ", – ділиться Федишин.

Поки сім'я їздить до столиці тільки по роботі, але хто знає, що буде далі.

Раніше Ірина Федишин зізналася, що продала нерухомість в Болгарії.

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