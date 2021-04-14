Ірина Федишин зізналася, на який серйозний крок її вмовляє чоловік
Українська співачка в інтерв'ю програмі Зіркоманія зізналася, що чоловік замислюється про переїзд родини до Києва
Популярна українська співачка Ірина Федишин розповіла програмі "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24" про стосунки з чоловіком і чи збирається вона переїжджати до Києва.
"Секрет наших стосунків простий, все ж я вибирала серцем. Потім включила розум "- ділиться артистка.
Так просто і нехитро Ірина Федишин розповідає про свою сім'ю , якій цього року виповниться 15 років. Чоловік співачки Віталій Човник також і її продюсер.
Артистка зізнається, що працювати з рідною людиною простіше, ніж з будь-ким іншим, адже на чоловіка вона може впливати.
"Коли він включає продюсера, я говорю:" Перепрошую, сьогодні в готелі може чекати сусідній номер ", і питання відразу вирішується", – ділиться з "Зіркоманією" Ірина Федишин.
Пара часто згадує своє знайомство, яке відбулося після одного з концертів Ірини. В інтерв'ю чоловік зізнався, як вперше побачив і закохався в дружину.
"Я пам'ятаю цей ефір на" Євробаченні "в 2005 році, який бачив на одному з каналів", – ділиться чоловік співачки.
"Так-так, він мені розповідав, оператори взяли кадр, де я в короткій спідниці. Цей кадр привернув увагу мого чоловіка ", – додала співачка.
Зараз абсолютна більшість пісень Ірини Федишин про щасливе кохання, але так було не завжди
"Коли я вчилася в школі, я писала пісні, страждала, але все змінилося, коли з'явився він", – ділиться українська співачка.
Про любов до свого чоловіка Ірина Федишин каже майже в кожному інтерв'ю. Тому пісня, в якій співачка зізнається в любові не Віталію, а Роману дуже здивувала фанатів. Хто ж цей Роман, артистка не стала розкривати.
"Ця пісня, про яку ви говорите, люди після концерту підходять і кажуть чоловікові:" Роман, спасибі за концерт ", – розповідає співачка.
Наріжним каменем у стосунках з чоловіком зараз стоїть питання про переїзд зі Львова до Києва.
"Я не можу до Києва переїхати, хоча, є квартира, робота, але ми катаємося і живемо на два міста", – пояснює співачка.
І не тільки чоловік намагається умовити Ірину на переїзд
"Дзідзьо, тому що він сам львів'янин, і каже:" Іра, переїжджай вже до Києва, навіть нічого не говори ", – ділиться Федишин.
Поки сім'я їздить до столиці тільки по роботі, але хто знає, що буде далі.
Раніше Ірина Федишин зізналася, що продала нерухомість в Болгарії.
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