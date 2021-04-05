Ірина Федишин показала себе в шкільні роки: як виглядала співачка в дитинстві (фото)

Співачка розібрала архівні знімки

34-річна українська співачка Ірина Федишин, яка розповіла про свою участь в "Масці", вирішила розібрати старі альбоми і розглянути архівні фото. Деякі з них артистка опублікувала в Instastories.

На одному зі знімків Ірина відображена в ранньому дитинстві. Цікаво, що артистка спочатку не впізнала себе, але потім мама підказала їй, що на фото саме вона.

"Як у мене був класний столик", – прокоментувала співачка.

Скріншот: Instagram

Ще одне фото було зроблено за часів, коли Федишин ходила до початкової школуи. На знімку нижче Ірина – крайня праворуч.

Скріншот: Instagram

Крім цього, артистка показала свої старі зошити з другого класу, зазначивши, що вчилася майже на відмінно.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин похвалилася подарунком чоловіка на день народження.

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