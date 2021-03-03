Добринін про участь в російському "Холостяку": Це історія не про політику, а про кохання

Телеведучий написав пост

Нікіта Добринін вперше прокоментував, що став ведучим російського проєкту "Холостяк" з Тіматі . В Instagram він опублікував пост.



Герой дев'ятого сезону українського "Холостяка" зізнався, що мріяв з дитинства працювати на телебаченні.

"Я мріяв про телебачення, тому що мені подобається створювати програми, які по-доброму розважають і радують людей. Одного разу, участь в такому проєкті вирішила і мою власну долю", – написав Добринін.



Телеведучий зазначив, що завдяки українському "Холостяку" він зустрів там Дашу, свою дружину і маму майбутнього сина.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Випадково чи доля, але ми шалено щасливі, що знайшли друг одного. Не те щоб ми цим чванимося, але ми третя пара в світі, яка залишилася разом після єпроекту. Це унікальна ситуація для шоу за всю історію його створення!" – написав Микита.

Добринін зізнався, що завдяки тому, що вони з Дашею стали однією з небагатьох пар, які залишилися разом, його запросили стати ведучим російського "Холостяка". Така пропозиція була для нього несподіваною і він довго думав, чи варто погоджуватися.

Нікіта Добринін і Тіматі Фото: Instagram

"Погодився. Я розумів, скільки артистів і ведучих в подібній ситуації отримали негативну реакцію. А ще я розумів, що хочу, щоб в світі було більше кохання і віри в те, що все можливо. Наша історія з Дашею – це історія якої важливо ділитися . і тут немає політики, навіть якщо її хочеться знайти і використовувати проти нашої родини. Це історія не про політику, це історія про кохання. Мені важливо, щоб ви це почули від мене ", – написав Нікіта.

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