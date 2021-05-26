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Стан здоров'я Анастасії Заворотнюк погіршився – нові подробиці

Сьогодні, 13:39

Близькі до сім'ї зірки "Моєї прекрасної няні" повідомили, що у актриси трапився рецидив

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Рідні Анастасії Заворотнюк, яка вже декілька років бореться з онкологічним захворюванням , вважають за краще не розповідати про її стан здоров'я. Але колеги актриси на правах анонімності повідомили, що Заворотнюк стало гірше.

За словами інсайдерів, актриса стала невпізнанною. Вона сильно поправилася через прийом гормональних препаратів і зараз Заворотнюк повністю без волосся. Актриса дуже раділа, коли лікарі дозволили їй почати плавати в басейні. Вона стала худнути, відчула себе набагато краще, ніж раньше. Но потім зірці "Моєї прекрасної няні" стало погано в басейні.

Анастасія Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

"На обстеженні стало зрозуміло, що запаморочення сталося через рецидив раку. І зараз лікарі роблять все можливе, щоб хвороба знову увійшла в стадію ремісії", – розповіли інсайдери kp.ru.

Зазначається, що лікування Заворотнюк за кордоном не розглядається.

Раніше ми розповідали, що Анастасія Заворотнюк втратила свій бізнес.

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Анастасія Заворотнюк Моя прекрасна няня здоров'я зірок
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