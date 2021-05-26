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Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк ухудшилось – новые подробности

Сегодня, 13:39

Близкие к семье звезды "Моей прекрасной няни" сообщили, что у актрисы случился рецидив

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Родные Анастасии Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием, предпочитают не рассказывать о ее состоянии здоровья. Но коллеги актрисы на правах анонимности сообщили, что Заворотнюк стало хуже.

По словам инсайдеров, актриса стала неузнаваемой. Она сильно поправилась из-за приема гормональных препаратов и сейчас Заворотнюк полностью без волос. Актриса очень радовалась, когда врачи разрешили ей начать плавать в бассейне. Она стала худеть, почувствовала себя намного лучше, чем раньше.Но потом звезде "Моей прекрасной няни" стало плохо в бассейне.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

"На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака. И сейчас врачи делают все возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии", – рассказали инсайдеры kp.ru.

Отмечается, что лечение Заворотнюк за границей не рассматривается.

Ранее мы рассказывали, что Анастасия Заворотнюк потеряла свой бизнес.

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Анастасия Заворотнюк Моя прекрасная няня здоровье звезд
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