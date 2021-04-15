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Онкохвора Анастасія Заворотнюк втратила весь свій бізнес

Сьогодні, 18:14

Сьогодні стало відомо про закриття двох бізнесів знаменитої акторки Анастасії Заворотнюк. Після того, як вона захворіла, її компанія почала зазнавати збитків

Важкохвора зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк, дочка якої шокувала схожістю з нею, позбулася свого бізнесу. Федеральна податкова служба Росії закрила компанію "Азарт-Продакшн", яка була створена для телепередач і шоу.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, Анастасія Заворотнюк відійшла від справ в компанії, коли у неї підтвердили гліобластому. Компанія була передана доньці акторки, Анні Заворотнюк, але з тої пори компанія почала приносити нульовий прибуток. У квітні з'явилася інформація про те, що Заворотнюк заборгувала 80 тисяч рублів податків (29 474 гривень. – Ред.) І стосовно неї було порушено два виконавчих провадження.

Тепер "Азарт-Продакшн", створений у 2009 році, офіційно закривають.

Анастасія Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, facebook.com/AZavorotnyuk

Крім того, податкова ліквідує інший бізнес Анастасії Заворотнюк – ТОВ "Дар", яке займається розробкою програмного забезпечення.

На тлі цих сумних новин є чому трохи порадіти. Нещодавно лікарі заявили про поліпшення стану Анастасії Заворотнюк. При цьому акторка не зможе повноцінно повернутися до зйомок.

Раніше дочка Заворотнюк відреагувала на порівняння зі своєю зірковою мамою.

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бізнес актриса Анастасія Заворотнюк
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