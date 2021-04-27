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Дочка Заворотнюк розповіла про свою хворобу: Дуже боюся операції

Сьогодні, 11:05

У Анни Заворотнюк виникли проблеми з очима. Вона зізналася, що може знадобитися хірургічне втручання

Дочка Анастасії Заворотнюк Анна вважає за краще не говорити про стан здоров'я своєї мами. А ось про своє самопочуття і свої проблеми зі здоров'ям дочка зірки "Моєї прекрасної няні" розповіла в Instagram. У Анни виявили хронічне запалення очної повіки і може знадобитися хірургічне втручання.

За словами дівчини, симптоми з'явилися ще три тижні тому. Спочатку вона не думала, що це може бути щось серйозне. Анна користувалася краплями, але вони не допомагали, тому дочка Заворотнюк вирішила звернутися до лікаря.

"Мені сказали, що у мене халязіон. Він дуже довго проходить. Цілком можливо, що знадобиться операція. Дуже боюся. Мені призначили лікування. Лікар сказав, що це дуже поширена проблема", – сказала Анна.

Підписники написали Завортнюк, що Анна Сєдокова нещодавно зіткнулася з такою ж проблемою і їй робили операцію.

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