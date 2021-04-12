Дочка Заворотнюк шокувала схожістю з акторкою: Як же вони схожі!

Анна Заворотнюк приміряла чарівний і ніжний образ

Дочка тяжкохворої акторки Анастасії Заворотнюк, якій нещодавно виповнилося 50 років, вражає своєю схожістю з мамою. Новою фотосесією Анна буквально зачарувала всіх шанувальників. І нас теж!

Знімки дівчини з'явилися в Instagram-профілі московського фотографа. Деякими з них Анна також поділилася в сторіс.

Фото: instagram.com/pavelshelkovnikov

Фото: instagram.com/pavelshelkovnikov

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На фото дочка Анастасії Заворотнюк позує в сукні молочного відтінку і з трояндою в руці. Зачіска у стилі 70-х і великі сережки додають образу ніжності та чарівності.

Фото: instagram.com/pavelshelkovnikov

Та найбільш вражає – як сильно Анна схожа на акторку. На секунда нам здалося, що це і є Анастасія.

Фото: instagram.com/pavelshelkovnikov

"З цим кольором волосся – просто мамина копія!", "Копія мама", "Господи, як вона схожа на Настю", "Вони так схожі", – пишуть в коментарях прихильники артистки.

Раніше Анна зізналася, що не має нічого проти того, що її порівнюють із зірковою мамою.

"Моя мама для мене найкрасивіша жінка в світі, і порівняння з нею може тільки лестити", – сказала Заворотнюк.

Нагадаємо, нещодавно лікарі заявили про поліпшення стану Анастасії Заворотнюк.

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