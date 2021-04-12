Дочка Заворотнюк шокувала схожістю з акторкою: Як же вони схожі!
Анна Заворотнюк приміряла чарівний і ніжний образ
Дочка тяжкохворої акторки Анастасії Заворотнюк, якій нещодавно виповнилося 50 років, вражає своєю схожістю з мамою. Новою фотосесією Анна буквально зачарувала всіх шанувальників. І нас теж!
Знімки дівчини з'явилися в Instagram-профілі московського фотографа. Деякими з них Анна також поділилася в сторіс.
На фото дочка Анастасії Заворотнюк позує в сукні молочного відтінку і з трояндою в руці. Зачіска у стилі 70-х і великі сережки додають образу ніжності та чарівності.
Та найбільш вражає – як сильно Анна схожа на акторку. На секунда нам здалося, що це і є Анастасія.
"З цим кольором волосся – просто мамина копія!", "Копія мама", "Господи, як вона схожа на Настю", "Вони так схожі", – пишуть в коментарях прихильники артистки.
Раніше Анна зізналася, що не має нічого проти того, що її порівнюють із зірковою мамою.
"Моя мама для мене найкрасивіша жінка в світі, і порівняння з нею може тільки лестити", – сказала Заворотнюк.
Нагадаємо, нещодавно лікарі заявили про поліпшення стану Анастасії Заворотнюк.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше