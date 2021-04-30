Дочка онкохворої Заворотнюк обізвала "відморозками" хейтерів, які писали гидоти її мамі

25-річна Анна Заворотнюк висловила свою думку про людей, які півтора роки тому влаштували нездоровий ажіотаж навколо хвороби зірки "Моєї прекрасної няні"

Дочка онкохворої зірки "Моєї прекрасної няні", Анна Заворотнюк, яка днями заявила, що у неї проблеми з очима, відреагувала на хейтерів, які писали гидоти її мамі.

В Instastories Анна поспілкувалася зі своїми підписниками та поцікавилася у них, чи писали вони щось негативне комусь в соцмережі. Одна з підписниць відповіла, що одного разу відповіла на гидоти, які писали про Анастасію Заворотнюк, коли у неї виявили гліобластому.

Анна Заворотнюк Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Підписниця написала, що у її батька теж онкологічне захворювання, тому відповіла хейтерам, які писали гидоти про Анастасію Заворотнюк.

"Ці люди отримають сповна. Говорити погано, про людину в такому стані, потрібно бути справжнім відморозком", – подякувала підписниці дочка Заворотнюк.

Згідно з останньою інформацією, Анастасія Заворотнюк зараз перебуває у своєму заміському будинку під Москвою. Вона вже давно не з'являлася на люди, а недавно лікар дав прогноз щодо її майбутнього в кіно і на ТБ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Анастасія Заворотнюк втратила весь свій бізнес.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися