Як добре ви знаєте пісні Алли Пугачової: тест на вік

Вставте пропущене слово в рядок з пісні Примадонни

15 квітня знаменитій співачці Аллі Пугачовій виповнюється 72 роки! На її піснях виросло не одне покоління. Композиції співачки досі співають в караоке і включають вдома, щоб поностальгувати.

А поки Алла Борисівна приймає вітання, пройдіть тест на знання її пісень.

Як добре ви знаєте пісні Алли Пугачової: тест на вік Все, що потрібно зробити – це вставити пропущене слово в кожному рядку з пісні. Цей тест був створений для справжніх шанувальників творчості Примадонни. Давайте перевіримо, як добре ви знаєте її композиції! Пройти тест 1/10 Не жалея ни о чем, Я тебя не жду назад, Я серебряным…Замету дорожку в сад. дождем песком огнем Далі 2/10 Я — шут, я — Арлекин, я — просто смех Без имени и, в общем, без...Какое, право, дело вам до тех Над кем пришли повеселиться вы? семьи борьбы судьбы Далі 3/10 Судьба, прошу, не пожалей добра, Терпима будь, а значит, будь... Храни меня, и под своей рукою. Дай счастья мне, а значит, дай покоя. Дай счастья мне, дай счастья мне, Той женщине, которая поет. добра щедра стара Далі 4/10 А я живу одна – такие вот дела, А все она взяла, и мужа увела. И он теперь живет с этой дурой – ..., Целует ручки ей, греет ножки ей. крошкою матрешкою кошкою Далі 5/10 Будь со мной мальчиком, Пушистым зайчиком, Хрупкою..., Или не будь со мной. веточкой белочкой деточкой Далі 6/10 Миллион, миллион, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты, Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и..., Свою жизнь для тебя превратит в цветы. до слез всерьез как из грез Далі 7/10 Две звезды – две светлых повести, В своей..., как в невесомости, Два голоса среди молчания, В небесном храме звезд венчание. любви судьбе среде Далі 8/10 Мало-помалу меркнет...свет, Мало-помалу праздник пойдет на спад. Я опоздала встретить с тобой рассвет, Может, успею встретить с тобою закат. воскресный весенний небесный Далі 9/10 Без меня тебе, любимый мой, Земля мала, как...! Без меня тебе, любимый мой, Лететь с одним крылом! лодка остров лужа Далі 10/10 Разлук так много на земле и разных судеб, Надежду дарит на заре паромщик людям. То берег левый нужен им, то берег правый. Влюбленных много — он один... солдат бравый светит фарой у переправы Далі

Раніше Максим Галкін показав архівне відео Алли Пугачової.

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