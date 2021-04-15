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Як добре ви знаєте пісні Алли Пугачової: тест на вік

Сьогодні, 13:00

Вставте пропущене слово в рядок з пісні Примадонни

15 квітня знаменитій співачці Аллі Пугачовій виповнюється 72 роки! На її піснях виросло не одне покоління. Композиції співачки досі співають в караоке і включають вдома, щоб поностальгувати.

А поки Алла Борисівна приймає вітання, пройдіть тест на знання її пісень.

Як добре ви знаєте пісні Алли Пугачової: тест на вік

Все, що потрібно зробити – це вставити пропущене слово в кожному рядку з пісні.
Цей тест був створений для справжніх шанувальників творчості Примадонни. Давайте перевіримо, як добре ви знаєте її композиції!
Пройти тест
1/10

Не жалея ни о чем, Я тебя не жду назад, Я серебряным…Замету дорожку в сад.

дождем
песком
огнем
Пісня "Золотая карусель". Правильна відповідь – песком.
"Не жалея ни о чем,
Я тебя не жду назад,
Я серебряным песком
Замету дорожку в сад".
Далі
2/10

Я — шут, я — Арлекин, я — просто смех Без имени и, в общем, без...Какое, право, дело вам до тех Над кем пришли повеселиться вы?

семьи
борьбы
судьбы
Пісня "Арлекино". Правильна відповідь – судьбы.
"Я — шут, я — Арлекин, я — просто смех
Без имени и, в общем, без судьбы.
Какое, право, дело вам до тех
Над кем пришли повеселиться вы?"
Далі
3/10

Судьба, прошу, не пожалей добра, Терпима будь, а значит, будь... Храни меня, и под своей рукою. Дай счастья мне, а значит, дай покоя. Дай счастья мне, дай счастья мне, Той женщине, которая поет.

добра
щедра
стара
Пісня "Женщина, которая поет". Правильна відповідь – добра.
"Судьба, прошу, не пожалей добра,
Терпима будь, а значит, будь добра.
Храни меня, и под своей рукою.
Дай счастья мне, а значит, дай покоя.
Дай счастья мне, дай счастья мне,
Той женщине, которая поет".
Далі
4/10

А я живу одна – такие вот дела, А все она взяла, и мужа увела. И он теперь живет с этой дурой – ..., Целует ручки ей, греет ножки ей.

крошкою
матрешкою
кошкою
Пісня "Мадам Брошкина". Правильна відповідь – крошкою.
"А я живу одна – такие вот дела,
А все она взяла, и мужа увела.
И он теперь живет с этой дурой – крошкою,
Целует ручки ей, греет ножки ей".
Далі
5/10

Будь со мной мальчиком, Пушистым зайчиком, Хрупкою..., Или не будь со мной.

веточкой
белочкой
деточкой
Пісня "Будь или не будь". Правильна відповідь – деточкой.
"Будь со мной мальчиком,
Пушистым зайчиком,
Хрупкою деточкой,
Или не будь со мной".
Далі
6/10

Миллион, миллион, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты, Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и..., Свою жизнь для тебя превратит в цветы.

до слез
всерьез
как из грез
Пісня "Миллион алых роз". Правильна відповідь – всерьез.
"Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна, из окна, из окна видишь ты,
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез
Свою жизнь для тебя превратит в цветы".
Далі
7/10

Две звезды – две светлых повести, В своей..., как в невесомости, Два голоса среди молчания, В небесном храме звезд венчание.

любви
судьбе
среде
Пісня "Две звезды". Правильна відповідь – любви.
"Две звезды – две светлых повести,
В своей любви , как в невесомости.
Два голоса среди молчания,
В небесном храме звезд венчание".
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8/10

Мало-помалу меркнет...свет, Мало-помалу праздник пойдет на спад. Я опоздала встретить с тобой рассвет, Может, успею встретить с тобою закат.

воскресный
весенний
небесный
Пісня "Приглашение на закат". Правильна відповідь – небесный.
"Мало-помалу меркнет небесный свет,
Мало-помалу праздник пойдет на спад.
Я опоздала встретить с тобой рассвет,
Может, успею встретить с тобою закат".
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9/10

Без меня тебе, любимый мой, Земля мала, как...! Без меня тебе, любимый мой, Лететь с одним крылом!

лодка
остров
лужа
Пісня "Без меня". Правильна відповідь – остров.
"Без меня тебе, любимый мой,
Земля мала, как остров!
Без меня тебе, любимый мой,
Лететь с одним крылом!"
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10/10

Разлук так много на земле и разных судеб, Надежду дарит на заре паромщик людям. То берег левый нужен им, то берег правый. Влюбленных много — он один...

солдат бравый
светит фарой
у переправы
Пісня "Паромщик". Правильна відповідь – у переправы
"Разлук так много на земле и разных судеб,
Надежду дарит на заре паромщик людям.
То берег левый нужен им, то берег правый.
Влюбленных много — он один у переправы."
Далі

Раніше Максим Галкін показав архівне відео Алли Пугачової.

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