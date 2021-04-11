Галкін показав рідкісне фото Пугачової з її дочками

Шанувальники оцінили нове фото

Нещодавно Христина Орбакайте опублікувала зворушливе фото Алли Пугачової з онуками і дітьми, яке було зроблено на дні народження внучки Примадонни Клавдії Земцової. Тепер же Максим Галкін вирішив згадати яскраве святкування і опублікував рідкісне фото в Instagram, на якому Алла Борисівна зі своїми дочками – Христиною Орбакайте і Лізою Галкіною.

На опублікованому знімку Примадонна та її доньки за чимось спостерігають. Примітно, що різниця між Христиною і Лізою 42 роки.

"Яскраві і теплі спогади про дні народження Клавочки", – написав Галкін.

Алла Пугачова з дочками Фото: instagram.com/maxgalkinru

Також він поділився фото, на якому дочка і внучка Алла Борисівни позують разом.

Клавдія Земцова і Ліза Галкіна Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шанувальники оцінили такі сімейні кадри.

"Красиві і щасливі! Нехай все буде добре у діток!", "Які ви всі світлі, яскраві. Розумнички. У Алли ніжний погляд", "Дуже приємні люди, хороша сім'я – це видно. А Аллу Борисівну дуже любимо!", "Як добре, коли велика сім'я!" – написали підписники Галкіна.

Поки Максим Галкін ділиться фото з дня народження внучки Пугачової, ми пропонуємо переглянути найяскравіші моменти найзагадковішого українського гіпершоу "Маска".

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