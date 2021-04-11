Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Галкін показав рідкісне фото Пугачової з її дочками

Сьогодні, 13:39

Шанувальники оцінили нове фото

Нещодавно Христина Орбакайте опублікувала зворушливе фото Алли Пугачової з онуками і дітьми, яке було зроблено на дні народження внучки Примадонни Клавдії Земцової. Тепер же Максим Галкін вирішив згадати яскраве святкування і опублікував рідкісне фото в Instagram, на якому Алла Борисівна зі своїми дочками – Христиною Орбакайте і Лізою Галкіною.

На опублікованому знімку Примадонна та її доньки за чимось спостерігають. Примітно, що різниця між Христиною і Лізою 42 роки.

"Яскраві і теплі спогади про дні народження Клавочки", – написав Галкін.

Алла Пугачова з дочками
Алла Пугачова з дочками
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Також він поділився фото, на якому дочка і внучка Алла Борисівни позують разом.

Клавдія Земцова і Ліза Галкіна
Клавдія Земцова і Ліза Галкіна
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шанувальники оцінили такі сімейні кадри.

"Красиві і щасливі! Нехай все буде добре у діток!", "Які ви всі світлі, яскраві. Розумнички. У Алли ніжний погляд", "Дуже приємні люди, хороша сім'я – це видно. А Аллу Борисівну дуже любимо!", "Як добре, коли велика сім'я!" – написали підписники Галкіна.

Поки Максим Галкін ділиться фото з дня народження внучки Пугачової, ми пропонуємо переглянути найяскравіші моменти найзагадковішого українського гіпершоу "Маска".

Раніше Алла Пугачова проникливо прочитала вірш і згадала про Чорнобиль.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Брат Галкіна вперше розповів, яка насправді Пугачова поза камерами Нове захоплення сина Пугачової і Галкіна здивувало шанувальників У Мережі сина Корольової порівняли зі старшою дочкою Пугачової: що у них спільного
Алла Пугачова Крістіна Орбакайте
Реклама

Новини партнерів

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
10 картин РФ, которые, на самом деле, являются ремейками
10 картин РФ, которые, на самом деле, являются ремейками
В Днепре приостановили продажу билетов на концерт комика из РФ
В Днепре приостановили продажу билетов на концерт комика из РФ

Популярні статті

Сьогодні, 09:00Блог

Як треба зберігати каву, щоб вона не розгубила свій аромат і смак

Сьогодні, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 23:29Зірково

Як пройшов фінал гіпершоу Маска: всі подробиці останнього випуску

Вчора, 22:59Зірково

Названо переможця шоу Маска

Вчора, 22:08Зірково

На шоу Маска розсекретили Носорога, який закоханий в Олю Полякову

Вчора, 15:29Зірково

Олена Зеленська показала нову стрижку в Туреччині (фото)

Вчора, 08:00Смачно

10 рецептів смачного сніданку з яєць

Вчора, 05:41Психо

Гороскоп на сьогодні 10 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолій, підключай свою харизму!

9 квітняЗірково

Холостяк-11: хто несподівано залишив проєкт в шостому випуску

9 квітняЗірково

Олена Мозгова запропонувала alyona alyona прочитати Кримінальний кодекс України через голе фото з прапором

9 квітняЗірково

Таємні заручини і листи: історія кохання королеви Єлизавети II й принца Філіпа

9 квітняЗірково

Помер чоловік Єлизавети II принц Філіп

9 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 9 квітня для всіх знаків зодіаку: Тельці! Це ваш день!

8 квітняЗірково

Їх забрав COVID-19: знаменитості, які вистояли перед вірусом

8 квітняЗдорово

Коли збирати березовий сік та скільки корисно пити

8 квітняЗірково

ЗМІ виклали фото нерухомості Меладзе і Брежнєвої. Ця парочка – справжні мультимільйонери

Новини партнерів

Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Злата Огневич спровоцировала скандал при исполнении гимна Украины
Злата Огневич спровоцировала скандал при исполнении гимна Украины
Топ-6 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака
Топ-6 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака
Самые яркие звездные пары отечественного шоу-бизнеса в 90-е
Самые яркие звездные пары отечественного шоу-бизнеса в 90-е
Литвинова — самая стильная женщина на постсоветском пространстве
Литвинова — самая стильная женщина на постсоветском пространстве
Работа на дому в Харькове. Куда и за сколько можно устроиться
Работа на дому в Харькове. Куда и за сколько можно устроиться
Мы узнали, чьими голосами поют звезды советского кинематографа
Мы узнали, чьими голосами поют звезды советского кинематографа
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти