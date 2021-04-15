Таку, як ти, не знайдеш на землі: діти Пугачової зворушливо привітали маму з днем народження
Сьогодні Аллі Пугачовій виповнюється 72 роки. Першими Примадонну привітали Ліза і Гаррі, прочитавши зворушливі вірші
15 квітня Алла Пугачова відзначає день народження. Вітання Алла Борисівна приймає з самого ранку. Ліза і Гаррі першими встигли привітати маму, зворушивши її своїми подарунками. Максим Галкін не міг не поділитися відео в Instagram. Максим Галкін не зміг не поділитися відео в Instagram.
Двійнята з нетерпінням чекали, коли Алла Пугачова спуститися до них в вітальню. Гаррі і Ліза приготували для Примадонни саморобні подарунки – листівки, малюнки. Звичайно ж, були букети квітів.
Коли Пугачова вийшла до сім'ї, їй все відразу ж почали вітати. Ліза попросила маму загадати бажання і задути свічки.
"Щоб ви довго жили і щасливо. Бажаю благополуччя під мирним небом. Головне бажання – щоб запанував мир на землі", – розповіла про своє бажання Алла Борисівна.
А Гаррі зворушив іменинницю, прочитавши їй вірші.
"Хочу я, щоб жила ти без печалі
На світі дуже багато довгих років!
Щоб дні твої світліше і яскравіше стали,
І щоб не зустрічалося більше бід!
Мамусю я з любов'ю вітаю ...
Сьогодні з вдень народження тебе! "- привітав син Пугачову.
Ліза Галкіна також приготувала для коханої мами привітання.
"Неповторність є і в тебе
Таку, як ти, не знайдеш на землі
Зірочки ясні – це очі,
Сонячний промінчик – посмішка твоя
Погляд від тебе не можу відірвати,
Щастя великого хочу побажати! "- розповіла вірш молодша дочка Алли Борисівни.
раніше Максим Галкін показав архівне відео Алли Пугачової.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше