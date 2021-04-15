Таку, як ти, не знайдеш на землі: діти Пугачової зворушливо привітали маму з днем народження

Сьогодні Аллі Пугачовій виповнюється 72 роки. Першими Примадонну привітали Ліза і Гаррі, прочитавши зворушливі вірші

15 квітня Алла Пугачова відзначає день народження. Вітання Алла Борисівна приймає з самого ранку. Ліза і Гаррі першими встигли привітати маму, зворушивши її своїми подарунками. Максим Галкін не міг не поділитися відео в Instagram. Максим Галкін не зміг не поділитися відео в Instagram.

Двійнята з нетерпінням чекали, коли Алла Пугачова спуститися до них в вітальню. Гаррі і Ліза приготували для Примадонни саморобні подарунки – листівки, малюнки. Звичайно ж, були букети квітів.

Коли Пугачова вийшла до сім'ї, їй все відразу ж почали вітати. Ліза попросила маму загадати бажання і задути свічки.

"Щоб ви довго жили і щасливо. Бажаю благополуччя під мирним небом. Головне бажання – щоб запанував мир на землі", – розповіла про своє бажання Алла Борисівна.

А Гаррі зворушив іменинницю, прочитавши їй вірші.

"Хочу я, щоб жила ти без печалі

На світі дуже багато довгих років!

Щоб дні твої світліше і яскравіше стали,

І щоб не зустрічалося більше бід!

Мамусю я з любов'ю вітаю ...

Сьогодні з вдень народження тебе! "- привітав син Пугачову.

Ліза Галкіна також приготувала для коханої мами привітання.

"Неповторність є і в тебе

Таку, як ти, не знайдеш на землі

Зірочки ясні – це очі,

Сонячний промінчик – посмішка твоя

Погляд від тебе не можу відірвати,

Щастя великого хочу побажати! "- розповіла вірш молодша дочка Алли Борисівни.

раніше Максим Галкін показав архівне відео Алли Пугачової.

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