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Максим Галкін показав архівне відео з молодою Пугачовою

Сьогодні, 11:45

Дивіться, як співачка виглядала у 1978 році

З нагоди святкування Дня космонавтики Максим Галкін опублікував архівне відео з Аллою Пугачовою, яка нещодавно знялася в кліпі для фільму Чорнобиль.

У ролику 1978 року, як написав Галкін, Алла Борисівна співає для космонавтів Георгія Гречка та Юрія Романенка. У тому самому році Примадонні виповнилося 29 років.

, (@Maxgalkinru)

У коментарях до посту шанувальники Алли Пугачової засипали її компліментами: "Зірка на всі часи", "Фантастичний голос", "Яка гарна Алла", "Це неймовірно зворушливо і красиво".

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