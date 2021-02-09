Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Сильвестр Сталлоне продає свій особняк за 110 мільйонів доларів. Як він виглядає зсередини (фото)

Сьогодні, 17:39

Нерухомість актора вражає

Напередодні Дня всіх закоханих, зірка фільмів "Рокі" Сильвестр Сталлоне виставив свій розкішний особняк на продаж. Будинок, вартістю в 110 мільйонів доларів розташований в елітному закритому селищі Лос-Анджелеса, Північному Беверлі-Парку. Нерухомість актора займає 1,2 гектара, що вражає.

Як повідомляє Insider, у потенційних покупців будуть сусіди в особі таких зірок, як Джастін Бібер і Дензел Вашингтон. Подивимося, як особняк виглядає зсередини.

Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Фото: Getty Images

У будинку є вісім спалень, 12 ванних кімнат, величезна вітальня з більярдним столом і тренажерна студія. На території також є гостьовий будиночок.

Будинок Сильвестра Сталлоне
Будинок Сильвестра Сталлоне
Фото: hiltonhyland.com

У внутрішньому дворі знаходиться великий басейн, спа-центр і величезний гараж для восьми авто.

Будинок Сильвестра Сталлоне
Будинок Сильвестра Сталлоне
Фото: hiltonhyland.com

У комплексі також розташований винний льох, бібліотека, художня студія. А у дворі можна пограти в гольф на галявині.

Будинок Сильвестра Сталлоне
Будинок Сильвестра Сталлоне
Фото: hiltonhyland.com

Сильвестр Сталлоне побудував будинок після покупки землі ще в 1990-х. У грудні минулого року актор придбав комплекс в Палм-Біч, в штаті Флорида, за 35 мільйонів доларів.

Сильвестр Сталлоне продає будинок
Сильвестр Сталлоне продає будинок
Фото: hiltonhyland.com

Раніше повідомлялося, що в бойовику українського режисера можуть знятися Джонні Депп і Сильвестр Сталлоне.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
За 12,5 млн доларів. Заглянемо всередину нового особняка соліста Coldplay і Дакоти Джонсон Український бренд помітили у фільмі Сильвестра Сталлоне. Звідки він там узявся? Еллен Дедженерес з дружиною продають шикарний будинок за 40 млн доларів: фото
особняк сильвестр сталлоне будинки зірок
Реклама

Новини партнерів

«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской

Популярні статті

Сьогодні, 17:32Смачно

Пельмені, мандарини і солодощі: що їдять китайці на Новий рік

Сьогодні, 15:17Психо

Як провести 14 лютого, якщо ви самотні

Вчора, 18:43Смачно

Як правильно варити булгур на плиті

Вчора, 18:15Здорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

Вчора, 16:17Зірково

"Понюхай мою маківку": Еллерт потроллив Мішину на відпочинку в Домінікані

Вчора, 15:15Зірково

Шанувальники розкритикували нові фото Сумської: "Перестала бути схожою на себе"

Вчора, 13:22Зірково

Йосипа Пригожина екстрено госпіталізували в Дубаї: "Хвороба розвивалася за найгіршим сценарієм"

Вчора, 11:00Зірково

Тіна Кароль відповіла Олі Поляковій, яка назвала її "плакальницею на похороні"

Вчора, 09:07Фаново

Мати втратила дар мови, коли її син привів з лісу "друга" (фото)

Вчора, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 8 лютого: Козорогам не можна лінуватися, а Водоліям потрібно діяти самостійно

7 лютогоЗірково

Квартира в 20 років і показ Victoria's Secret: що відомо про дівчину "Холостяка" Макса Михайлюка

7 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого: всі знаки зодіаку

7 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 7 лютого: Терезам і Рибам потрібно подбати про себе

6 лютогоЗірково

Хто покинув шоу "Маска" в третьому ефірі – розсекречено ім'я ще однієї зірки

6 лютогоМодно

Манікюр до Дня закоханих: найактуальніший дизайн 2021 року

6 лютогоEvents

Місія здійсненна: як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити

Новини партнерів

Соломия Витвицкая разводится с мужем
Соломия Витвицкая разводится с мужем
Михаил Ефремов заболел в колонии
Михаил Ефремов заболел в колонии
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
10 культовых сцен из фильмов
10 культовых сцен из фильмов
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти