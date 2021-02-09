Сильвестр Сталлоне продає свій особняк за 110 мільйонів доларів. Як він виглядає зсередини (фото)
Нерухомість актора вражає
Напередодні Дня всіх закоханих, зірка фільмів "Рокі" Сильвестр Сталлоне виставив свій розкішний особняк на продаж. Будинок, вартістю в 110 мільйонів доларів розташований в елітному закритому селищі Лос-Анджелеса, Північному Беверлі-Парку. Нерухомість актора займає 1,2 гектара, що вражає.
Як повідомляє Insider, у потенційних покупців будуть сусіди в особі таких зірок, як Джастін Бібер і Дензел Вашингтон. Подивимося, як особняк виглядає зсередини.
У будинку є вісім спалень, 12 ванних кімнат, величезна вітальня з більярдним столом і тренажерна студія. На території також є гостьовий будиночок.
У внутрішньому дворі знаходиться великий басейн, спа-центр і величезний гараж для восьми авто.
У комплексі також розташований винний льох, бібліотека, художня студія. А у дворі можна пограти в гольф на галявині.
Сильвестр Сталлоне побудував будинок після покупки землі ще в 1990-х. У грудні минулого року актор придбав комплекс в Палм-Біч, в штаті Флорида, за 35 мільйонів доларів.
Раніше повідомлялося, що в бойовику українського режисера можуть знятися Джонні Депп і Сильвестр Сталлоне.
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