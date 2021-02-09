Сильвестр Сталлоне продає свій особняк за 110 мільйонів доларів. Як він виглядає зсередини (фото)

Нерухомість актора вражає

Напередодні Дня всіх закоханих, зірка фільмів "Рокі" Сильвестр Сталлоне виставив свій розкішний особняк на продаж. Будинок, вартістю в 110 мільйонів доларів розташований в елітному закритому селищі Лос-Анджелеса, Північному Беверлі-Парку. Нерухомість актора займає 1,2 гектара, що вражає.

Як повідомляє Insider, у потенційних покупців будуть сусіди в особі таких зірок, як Джастін Бібер і Дензел Вашингтон. Подивимося, як особняк виглядає зсередини.

Сильвестр Сталлоне Фото: Getty Images

У будинку є вісім спалень, 12 ванних кімнат, величезна вітальня з більярдним столом і тренажерна студія. На території також є гостьовий будиночок.

Будинок Сильвестра Сталлоне Фото: hiltonhyland.com

У внутрішньому дворі знаходиться великий басейн, спа-центр і величезний гараж для восьми авто.

Будинок Сильвестра Сталлоне Фото: hiltonhyland.com

У комплексі також розташований винний льох, бібліотека, художня студія. А у дворі можна пограти в гольф на галявині.

Будинок Сильвестра Сталлоне Фото: hiltonhyland.com

Сильвестр Сталлоне побудував будинок після покупки землі ще в 1990-х. У грудні минулого року актор придбав комплекс в Палм-Біч, в штаті Флорида, за 35 мільйонів доларів.

Сильвестр Сталлоне продає будинок Фото: hiltonhyland.com

Раніше повідомлялося, що в бойовику українського режисера можуть знятися Джонні Депп і Сильвестр Сталлоне.

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