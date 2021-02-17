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Крістен Стюарт купила престижний особняк 20 століття за 6 млн доларів (фото)

Сьогодні, 18:31

Будинок розташований в спокійному районі Лос-Анджелеса

Зірка "Сутінків" Крістен Стюарт, яка раніше шокувала схожістю з принцесою Діаною, стала власницею розкішного особняка в елітному неіборхуді Лос-Анджелеса.

Як повідомляє Daily Mail, розташований в районі Лос-Феліс двоповерховий особняк коштує шість мільйонів доларів.

Будинок був побудований в 1927 році та раніше належав акторові, зірці серіалу "Швидка допомога" Ентоні Едвардсу. Загальна площа будинку становить понад 455 квадратних метрів. Подивимося, як будинок акторки виглядає зсередини.

Будинок Крістен Стюарт
Будинок Крістен Стюарт
Фото: Скріншот из Daily Mail

В інтер'єрі будинку можна побачити безліч старовинних елементів. Наприклад, балкова стеля у вітальні, що оформлена у французькому стилі.

Будинок Крістен Стюарт
Будинок Крістен Стюарт
Фото: Скріншот из Daily Mail

Всього в будинку чотири спальні та п'ять ванних кімнат.

Будинок Крістен Стюарт
Будинок Крістен Стюарт
Фото: Скріншот из Daily Mail

Ефектні парадні двері веде в фоє, де також балки на стелі.

Будинок Крістен Стюарт
Будинок Крістен Стюарт
Фото: Скріншот из Daily Mail

Чи збереже Крістен Стюарт колишній вигляд будинку або буде його модернізувати – невідомо. Але, мабуть акторка любить старовинні споруди.

Попри все сучасне обладнання, кухня в оливкових тонах теж виглядає вінтажною.

Кухня в новому будинку Крістен Стюарт
Кухня в новому будинку Крістен Стюарт
Фото: Скріншот из Daily Mail

Аркові двері виходять на задній двір.

Будинок Крістен Стюарт
Будинок Крістен Стюарт
Фото: Getty Images

Раніше ми показали, як виглядає новий особняк за 12,5 млн доларів соліста Coldplay і Дакоти Джонсон.

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