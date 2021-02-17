Крістен Стюарт купила престижний особняк 20 століття за 6 млн доларів (фото)

Будинок розташований в спокійному районі Лос-Анджелеса

Зірка "Сутінків" Крістен Стюарт, яка раніше шокувала схожістю з принцесою Діаною, стала власницею розкішного особняка в елітному неіборхуді Лос-Анджелеса.

Як повідомляє Daily Mail, розташований в районі Лос-Феліс двоповерховий особняк коштує шість мільйонів доларів.

Будинок був побудований в 1927 році та раніше належав акторові, зірці серіалу "Швидка допомога" Ентоні Едвардсу. Загальна площа будинку становить понад 455 квадратних метрів. Подивимося, як будинок акторки виглядає зсередини.

Будинок Крістен Стюарт Фото: Скріншот из Daily Mail

В інтер'єрі будинку можна побачити безліч старовинних елементів. Наприклад, балкова стеля у вітальні, що оформлена у французькому стилі.

Будинок Крістен Стюарт Фото: Скріншот из Daily Mail

Всього в будинку чотири спальні та п'ять ванних кімнат.

Будинок Крістен Стюарт Фото: Скріншот из Daily Mail

Ефектні парадні двері веде в фоє, де також балки на стелі.

Будинок Крістен Стюарт Фото: Скріншот из Daily Mail

Чи збереже Крістен Стюарт колишній вигляд будинку або буде його модернізувати – невідомо. Але, мабуть акторка любить старовинні споруди.

Попри все сучасне обладнання, кухня в оливкових тонах теж виглядає вінтажною.

Кухня в новому будинку Крістен Стюарт Фото: Скріншот из Daily Mail

Аркові двері виходять на задній двір.

Будинок Крістен Стюарт Фото: Getty Images

Раніше ми показали, як виглядає новий особняк за 12,5 млн доларів соліста Coldplay і Дакоти Джонсон.

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