Крістен Стюарт купила престижний особняк 20 століття за 6 млн доларів (фото)
Будинок розташований в спокійному районі Лос-Анджелеса
Зірка "Сутінків" Крістен Стюарт, яка раніше шокувала схожістю з принцесою Діаною, стала власницею розкішного особняка в елітному неіборхуді Лос-Анджелеса.
Як повідомляє Daily Mail, розташований в районі Лос-Феліс двоповерховий особняк коштує шість мільйонів доларів.
Будинок був побудований в 1927 році та раніше належав акторові, зірці серіалу "Швидка допомога" Ентоні Едвардсу. Загальна площа будинку становить понад 455 квадратних метрів. Подивимося, як будинок акторки виглядає зсередини.
В інтер'єрі будинку можна побачити безліч старовинних елементів. Наприклад, балкова стеля у вітальні, що оформлена у французькому стилі.
Всього в будинку чотири спальні та п'ять ванних кімнат.
Ефектні парадні двері веде в фоє, де також балки на стелі.
Чи збереже Крістен Стюарт колишній вигляд будинку або буде його модернізувати – невідомо. Але, мабуть акторка любить старовинні споруди.
Попри все сучасне обладнання, кухня в оливкових тонах теж виглядає вінтажною.
Аркові двері виходять на задній двір.
Раніше ми показали, як виглядає новий особняк за 12,5 млн доларів соліста Coldplay і Дакоти Джонсон.
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