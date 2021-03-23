Як виглядає розкішний особняк Софії Ротару зовні та всередині: фото
У Мережі з'явилися знімки сімейного будинку співачки
З'явилися фотографії розкішного особняка Софії Ротару, яка сьогодні показала, як виглядає її 27-річний онук.
У будинку, розташованому за 22 кілометри від Києва на краю села Козин, і проводить карантин знаменита співачка. Причому в особняку з нею і її сім'я. Про це розповіли в новому випуску "Викриття" на YouTube-каналі Kyiv LIVE.
Зовнішній вигляд будинку вже вражає: незвичайна архітектура, високі панорамні вікна і сосновий гай навколо.
На самій ділянці росте чимало дерев.
Як повідомляється в сюжеті, дизайном інтер'єру триповерхового будинку займалася невістка Софії Ротару – Світлана. У будинку можна побачити фольклорні мотиви, а одна з його головних родзинок – вітальня з ефектною люстрою. До речі, співачка сама одного разу показувала у своєму Instagram фасад будинку.
Кухня дійсно оформлена з додаванням українських національних мотивів.
Раніше 19-річна внучка Софії Ротару блиснула витонченою фігурою в чорному боді.
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