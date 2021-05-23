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Слухаємо ніжну пісню молодої співачки ANAMUN. Вона нікому не хотіла показувати цей трек

Вчора, 19:30

В Україні стає все більше і більше талановитих артистів, які роблять свої перші кроки в світі музики

Молода українська виконавиця, авторка текстів і музики ANAMUN, вона ж Анна Ковтун, представила нову ліричну пісню "В ОБЛАКАХ". Ми підготували декілька цікавих фактів про реліз ANAMUN – підопічної ENJOY! MEDIA, в ростері якого переможниця "Євробачення" JAMALA, яка раніше розповіла про свої фаворитах на "Євробаченні", а також співак LAUD, актриса і співачка Маша Краш.

  • "В ОБЛАКАХ" – перший сольний реліз в цьому році, новий творчий політ і один з найбільш трепетних треків дівчини, що отримала колись популярність і перші п'ять мільйонів переглядів на YouTube завдяки кавер-версіями на пісні Макса Коржа, ЛСП, OXXXYMIRON, NOIZE MC та інших.
  • ANAMUN нікому не збиралася показувати пісню, адже "В ОБЛАКАХ" здавалася їй занадто потаємною роботою. Але друзі виконавиці наполягли на релізі.
"Це перша пісня, на яку я нічого не ставлю", – зізнається Аня.
  • "В ОБЛАКАХ" – друга із серії пісень про стихії. Перша була присвячена воді.

ANAMUN
ANAMUN
Фото: instagram.com/itsanamun

  • "В ОБЛАКАХ" була записана в моменті, всього за один день, без метронома. У проєкті – вісім доріжок, шість з них – беки.
  • Вокал був записаний з однієї спроби разом з фортепіано. Так вдалося домогтися атмосфери присутності і камерності. У пісні чути стукіт пальців по клавішах і звуки педалі від синтезатора.
  • У другому приспіві ви можете почути шелест сторінки, яку Аня перевертає під час запису. Захотілося залишити навіть його.
  • Другий куплет ANAMUN написала в ніч перед записом.
  • З акомпанементом ANAMUN допоміг друг Антон Гудима, зведена і "відтмайстерена" пісня була вдома Ігорем Flain.

Нагадаємо, Настя Каменських представила кліп "Красное вино".

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