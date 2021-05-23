Слухаємо ніжну пісню молодої співачки ANAMUN. Вона нікому не хотіла показувати цей трек

В Україні стає все більше і більше талановитих артистів, які роблять свої перші кроки в світі музики

Молода українська виконавиця, авторка текстів і музики ANAMUN, вона ж Анна Ковтун, представила нову ліричну пісню "В ОБЛАКАХ". Ми підготували декілька цікавих фактів про реліз ANAMUN – підопічної ENJOY! MEDIA, в ростері якого переможниця "Євробачення" JAMALA, яка раніше розповіла про свої фаворитах на "Євробаченні", а також співак LAUD, актриса і співачка Маша Краш.

"В ОБЛАКАХ" – перший сольний реліз в цьому році, новий творчий політ і один з найбільш трепетних треків дівчини, що отримала колись популярність і перші п'ять мільйонів переглядів на YouTube завдяки кавер-версіями на пісні Макса Коржа, ЛСП, OXXXYMIRON, NOIZE MC та інших.

ANAMUN нікому не збиралася показувати пісню, адже "В ОБЛАКАХ" здавалася їй занадто потаємною роботою. Але друзі виконавиці наполягли на релізі.

"Це перша пісня, на яку я нічого не ставлю", – зізнається Аня.

"В ОБЛАКАХ" – друга із серії пісень про стихії. Перша була присвячена воді.

ANAMUN Фото: instagram.com/itsanamun

"В ОБЛАКАХ" була записана в моменті, всього за один день, без метронома. У проєкті – вісім доріжок, шість з них – беки.

Вокал був записаний з однієї спроби разом з фортепіано. Так вдалося домогтися атмосфери присутності і камерності. У пісні чути стукіт пальців по клавішах і звуки педалі від синтезатора.

У другому приспіві ви можете почути шелест сторінки, яку Аня перевертає під час запису. Захотілося залишити навіть його.

Другий куплет ANAMUN написала в ніч перед записом.

З акомпанементом ANAMUN допоміг друг Антон Гудима, зведена і "відтмайстерена" пісня була вдома Ігорем Flain.

Нагадаємо, Настя Каменських представила кліп "Красное вино".

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