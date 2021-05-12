BRIT Awards 2021: повний список переможців британського Греммі

Дізнайтеся, хто цього року став володарем однієї з найпрестижніших премій не тільки Великобританії, але і світу

Гаррі Стайлз, Дуа Ліпа, Тейлор Свіфт Фото: Getty Images

У вівторок увечері, в Лондоні, відбулася 41-а церемонія вручення BRIT Awards – музичної премії, яка є британським аналогом американської "Греммі", що пройшла в березні цього року.

BRIT Awards 2021 стала однією з перших масштабних подій в світі шоу-бізнесу в Британії з початку цього року. Головна тусовка проходила на стадіоні O2 Arena на південному сході Лондона з 4000 глядачів.

"Найкращою британською сольною виконавицею року" стала співачка албанського походження Дуа Ліпа, а репер J Hus удостоївся премії BRIT Awards в категорії "Найкращий британський сольний виконавець".

Повний список переможців премії BRIT Awards 2021:

"Найкращий альбом" – Dua Lipa – Future Nostalgia

"Найкращий гурт"- Little Mix

"Прорив року" – Arlo Parks

"Найкращий британський сингл" – Гаррі Стайлз – Watermelon Sugar

Гаррі Стайлз Фото: Getty Images

"Найкраща іноземна виконавиця" – Біллі Айліш

"Найкращий іноземни виконавець" – The Weeknd

"Найкраща іноземна група" – Haim

"Висхідна зірка" – Griff

"Світове визнання" – Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт Фото: Getty Images

Пропонуємо дізнатися, як пройшла церемонія BRIT Awards минулого року.

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