BRIT Awards 2021: повний список переможців британського Греммі
Дізнайтеся, хто цього року став володарем однієї з найпрестижніших премій не тільки Великобританії, але і світу
У вівторок увечері, в Лондоні, відбулася 41-а церемонія вручення BRIT Awards – музичної премії, яка є британським аналогом американської "Греммі", що пройшла в березні цього року.
BRIT Awards 2021 стала однією з перших масштабних подій в світі шоу-бізнесу в Британії з початку цього року. Головна тусовка проходила на стадіоні O2 Arena на південному сході Лондона з 4000 глядачів.
"Найкращою британською сольною виконавицею року" стала співачка албанського походження Дуа Ліпа, а репер J Hus удостоївся премії BRIT Awards в категорії "Найкращий британський сольний виконавець".
"Найкращий альбом" – Dua Lipa – Future Nostalgia
"Найкращий гурт"- Little Mix
"Прорив року" – Arlo Parks
"Найкращий британський сингл" – Гаррі Стайлз – Watermelon Sugar
"Найкраща іноземна виконавиця" – Біллі Айліш
"Найкращий іноземни виконавець" – The Weeknd
"Найкраща іноземна група" – Haim
"Висхідна зірка" – Griff
"Світове визнання" – Тейлор Свіфт
Пропонуємо дізнатися, як пройшла церемонія BRIT Awards минулого року.
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