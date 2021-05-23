Слушаем нежную песню молодой певицы ANAMUN. Она никому не хотела показывать этот трек

В Украине становится все больше и больше талантливых артистов, которые делают свои первые шаги в мире музыки

Молодая украинская исполнительница, автор текстов и музыки ANAMUN, она же Анна Ковтун, представила новую лирическую песню "В ОБЛАКАХ". Мы подготовили несколько интересных фактов о релизе ANAMUN – подопечной ENJOY! MEDIA, в ростере которого победительница "Евровидения" JAMALA, которая ранее рассказала о своих фаворитах на "Евровидении", а также певец LAUD, актриса и певица Маша Краш.

"В ОБЛАКАХ" — первый сольный релиз в этом году, новый творческий полет и один из самых трепетных треков девушки, получившей когда-то популярность и первые пять миллионов просмотров на YouTube благодаря кавер-версиям на песни Макса Коржа, ЛСП, OXXXYMIRON, NOIZE MC и других.

ANAMUN никому не собиралась показывать песню, ведь "В ОБЛАКАХ" казалась ей слишком сокровенной работой. Но друзья исполнительницы настояли на релизе.

"Это первая песня, на которую я ничего не ставлю", — признается Аня.

"В ОБЛАКАХ" — вторая из серии песен о стихиях. Первая была посвящена воде.

ANAMUN Фото: instagram.com/itsanamun

"В ОБЛАКАХ" была записана в моменте, всего за один день, без метронома. В проекте — восемь дорожек, шесть из них — беки.

Вокал был записан с одной попытки вместе с фортепиано. Так удалось добиться атмосферы присутствия и камерности. В песне слышен стук пальцев по клавишам и звуки педали от синтезатора.

Во втором припеве вы можете услышать шелест страницы, которую Аня переворачивает во время записи. Захотелось оставить даже его.

Второй куплет ANAMUN написала в ночь перед записью.

С аккомпанементом ANAMUN помог друг Антон Гудима, сведена и "отмастерена" песня была дома Игорем Flain.

Напомним, Настя Каменских представила клип "Красное вино".

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