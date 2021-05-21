Пекуча Каменських в червоній сукні спокусила пристрасним танцем – дивіться кліп співачки

Артистка випустила новий альбом, до якого увійшло 15 треків. За словами Каменських, сам альбом передає настрій справжньої жінки і її кохання, від якого паморочиться голова

Настя Каменських Фото: прес-служба

Поп-діва Настя Каменських, яка раніше привітала Потапа з вдень народження сексуальним зізнанням, презентувала довгоочікуваний альбом "Червоне вино". До нього увійшли 15 треків, які розкривають співачку з різних граней. Тут ви почуєте і романтичну лірику Каменських, і її драйвову радість і навіть важку пристрасть.

Співачка також представила кліп на титульний сингл альбому – "Червоне вино", який було опубліковано на YouTube.

Глибоке і таємниче відео зрежисирувала Тата Белініна, котра раніше зняла Насті 2 кліпи на її іспанські колаборації. Робота відображає жіночний характер співачки – пристрасний, сексуальний і розкутий. NK хотіла передати весь настрій пісні. Слова композиції втілилися в красиву реальність, в якій співачка станцювала пристрасний танець у напівтемряві.

"Ця реальність знайома кожній дівчині. У ній вона перетворюється в фатальну палку красуню, яка в теплу літню ніч забуває про скутість і насолоджується собою й танцем. Вона впевнена у своїй красі. Її образ п'янить чоловіка сильніше, ніж вино, і розпалює в ньому полум'я пристрасті. Таку жінку просто неможливо забути", – поділилася артистка.

В альбом також увійшли вже всім полюбилися треки "Почуття", "Vibe", "Девочки Рулят" і "Ма". Композиції доступні до прослуховування на всіх цифрових майданчиках.

Раніше Остапчук потролив Каменських, знявши пародію на її кліп Дівчата рулять – дивіться відео.

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