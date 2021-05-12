YUNA-2021: alyona alyona – найкраща співачка, а The HARDKISS- найкращий рок-гурт

Стали відомі імена тріумфаторів премії цього року. Церемонія повинна була відбутися в березні, проте була перенесена на травень

YUNA 2021 Фото: yuna.ua

У вівторок в Великобританії вручили BRIT Awards – престижну премію в галузі музики , А сьогодні, 12 травня, в Україні відбулася 10-та ювілейна церемонія вручення премії YUNA.

Ведучими церемонії стали Володимир Остапчук та Маша Виноградова. Перед глядачами виступили виступили MONATIK, Вєрка Сердючка, Олег Кензов, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та інші.

Повний список переможців YUNA 2021:

Краща виконавиця:

Alina Pash

alyona alyona – переможець

Jerry Heil

NK

Оля Полякова

Кращий виконавець:

KHAYAT

MAX BARSKIH

MONATIK – переможець

Артем Пивоваров

Сергій Бабкін

Співак MONATIK Фото: Facebook-сторінка MONATIK

Кращий поп-гурт:

KADNAY

MOZGI

KAZKA

TVORCHI – переможець

Время и Стекло

Кращий рок-гурт:

O.Torvald

Pianoбой

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

The HARDKISS – переможець

Бумбокс

The Hardkiss Фото: instagram.com/the_hardkiss

Відкриття року:

GO_A

Kosmopolis

Lida Lee – переможець

Our Atlantic

АСАФАТОV

Кращий відеокліп:

Бумбокс і Крихітка – Ангела (реж. Стас Гуренко)

MONATIK і Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА (реж. Таню Муінне)

ТНМК – Історія України за 5 хвилин (реж. Саша Даниленко) – переможець

Антитіла – Кіно (реж. Сергій Усик, Ростислав Васильєв, Олексій Веренчік)

The HARDKISS & MONATIK – Кобра (реж. Валерій Бебко)

Кращий альбом:

TVORCHI – 13 Waves – переможець

MAX BARSKIH – 1 990

NK – Eclectica

KAZKA – Nirvana

TAYANNA – Жіноча сила

Артем Пивоваров – Земний

Найкраща пісня:

Юлія Саніна і Тіна Кароль – Вільна

The HARDKISS – Гора

Артем Пивоваров – Дежавю – переможець

Антитіла – Кіно

The HARDKISS та MONATIK – Кобра

Артем Пивоваров Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Краща пісня іншою мовою:

Krut – 99

NK – A HUEVO

TVORCHI – Bonfire

SERDUCHKA – Make It Rain Champagne- переможець

MONATIK & Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА

Кращий електронний хіт:

TVORCHI – Bonfire – переможець

KADNAY – DanceDiscoParty

MARUV & BOOSIN – I Want You

ONUKA – Сеанс

Ivan NAVI – Холодная ночь

Кращий хіп-хоп-хіт:

Alina Pash – Bosorkanya

MamaRika – MAVKA

Бумбокс і Крихітка – Ангела

alyona alyona & KALUSH – Гори-переможець

ТНМК – Історія України за 5 хвилин

Інший формат:

ALLOISE

Pur: Pur

ДахаБраха – переможець

ЛУНА

Євген Хмара

Кращий дует / колаборація:

Бумбкос і Крихітка – Ангела

MONATIK і Віра Брежнєва – ВЕЧЕРіНОЧКА

Тіна Кароль і Юлія Саніна – Вільна – переможець

Беz обмеження, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян – Героям

The HARDKISS & MONATIK – Кобра

Тіна Кароль і Юлія Саніна Фото: прес-служба

Кращий естрадний хіт:

Олег Винник – Шалене кохання

DZIDZIO і Оля Цибульська – Киця

Ірина Білик – Червона помада

Олег Кензов – По кайфу – переможець

ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Cвят! Свят! Свят!

Краще концертне шоу:

Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv

KAZKA – NIRVANA

The HARDKISS – The HARDKISS. акустика – переможець

Антитіла – HELLO Kyiv Live

Время и Стекло – Останній танець

Раніше ми зібрали кращі номери артистів на премії YUNA .

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