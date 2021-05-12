Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

YUNA-2021: alyona alyona – найкраща співачка, а The HARDKISS- найкращий рок-гурт

Вчора, 23:51

Стали відомі імена тріумфаторів премії цього року. Церемонія повинна була відбутися в березні, проте була перенесена на травень

YUNA 2021
YUNA 2021
Фото: yuna.ua

У вівторок в Великобританії вручили BRIT Awards – престижну премію в галузі музики , А сьогодні, 12 травня, в Україні відбулася 10-та ювілейна церемонія вручення премії YUNA.

Ведучими церемонії стали Володимир Остапчук та Маша Виноградова. Перед глядачами виступили виступили MONATIK, Вєрка Сердючка, Олег Кензов, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та інші.

Повний список переможців YUNA 2021:

Краща виконавиця:

  • Alina Pash
  • alyona alyona – переможець
  • Jerry Heil
  • NK
  • Оля Полякова

Кращий виконавець:

  • KHAYAT
  • MAX BARSKIH
  • MONATIK – переможець
  • Артем Пивоваров
  • Сергій Бабкін

Співак MONATIK
Співак MONATIK
Фото: Facebook-сторінка MONATIK

Кращий поп-гурт:

  • KADNAY
  • MOZGI
  • KAZKA
  • TVORCHI – переможець
  • Время и Стекло

Кращий рок-гурт:

  • O.Torvald
  • Pianoбой
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • The HARDKISS – переможець
  • Бумбокс

The Hardkiss
The Hardkiss
Фото: instagram.com/the_hardkiss

Відкриття року:

  • GO_A
  • Kosmopolis
  • Lida Lee – переможець
  • Our Atlantic
  • АСАФАТОV

Кращий відеокліп:

  • Бумбокс і Крихітка – Ангела (реж. Стас Гуренко)
  • MONATIK і Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА (реж. Таню Муінне)
  • ТНМК – Історія України за 5 хвилин (реж. Саша Даниленко) – переможець
  • Антитіла – Кіно (реж. Сергій Усик, Ростислав Васильєв, Олексій Веренчік)
  • The HARDKISS & MONATIK – Кобра (реж. Валерій Бебко)

Кращий альбом:

  • TVORCHI – 13 Waves – переможець
  • MAX BARSKIH – 1 990
  • NK – Eclectica
  • KAZKA – Nirvana
  • TAYANNA – Жіноча сила
  • Артем Пивоваров – Земний

Найкраща пісня:

  • Юлія Саніна і Тіна Кароль – Вільна
  • The HARDKISS – Гора
  • Артем Пивоваров – Дежавю – переможець
  • Антитіла – Кіно
  • The HARDKISS та MONATIK – Кобра

Артем Пивоваров
Артем Пивоваров
Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Краща пісня іншою мовою:

  • Krut – 99
  • NK – A HUEVO
  • TVORCHI – Bonfire
  • SERDUCHKA – Make It Rain Champagne- переможець
  • MONATIK & Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА

Кращий електронний хіт:

  • TVORCHI – Bonfire – переможець
  • KADNAY – DanceDiscoParty
  • MARUV & BOOSIN – I Want You
  • ONUKA – Сеанс
  • Ivan NAVI – Холодная ночь

Кращий хіп-хоп-хіт:

  • Alina Pash – Bosorkanya
  • MamaRika – MAVKA
  • Бумбокс і Крихітка – Ангела
  • alyona alyona & KALUSH – Гори-переможець
  • ТНМК – Історія України за 5 хвилин

Інший формат:

  • ALLOISE
  • Pur: Pur
  • ДахаБраха – переможець
  • ЛУНА
  • Євген Хмара

Кращий дует / колаборація:

  • Бумбкос і Крихітка – Ангела
  • MONATIK і Віра Брежнєва – ВЕЧЕРіНОЧКА
  • Тіна Кароль і Юлія Саніна – Вільна – переможець
  • Беz обмеження, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян – Героям
  • The HARDKISS & MONATIK – Кобра

Тіна Кароль і Юлія Саніна
Тіна Кароль і Юлія Саніна
Фото: прес-служба

Кращий естрадний хіт:

  • Олег Винник – Шалене кохання
  • DZIDZIO і Оля Цибульська – Киця
  • Ірина Білик – Червона помада
  • Олег Кензов – По кайфу – переможець
  • ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Cвят! Свят! Свят!

Краще концертне шоу:

  • Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv
  • KAZKA – NIRVANA
  • The HARDKISS – The HARDKISS. акустика – переможець
  • Антитіла – HELLO Kyiv Live
  • Время и Стекло – Останній танець

Раніше ми зібрали кращі номери артистів на премії YUNA .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
ТОП-10 найяскравіших зіркових образів з BRIT Awards 2021 Дуа Ліпа і J Hus - найкращі виконавці року за версією британського Греммі BRIT Awards 2021
музика премія YUNA
Реклама

Новини партнерів

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа

Популярні статті

Вчора, 16:52Зірково

Кіркоров порівняв головну фаворитку Євробачення-2021 з молодою Пугачовою

Вчора, 12:39Зірково

Як насправді знімають Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Вчора, 11:55Зірково

Після секс-скандалу Брежнєва і Меладзе показали свої почуття на камеру: фото

Вчора, 09:18Модно

Як складати речі в шафі, щоб вони займали мало місця – спеціальна техніка

Вчора, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 12 травня для всіх знаків зодіаку: Тельці, беріть бика за роги!

11 травняEvents

Як не допустити появи бур'янів: лайфхаки

11 травняЗірково

Як Дантес моркву на базарі купував – співака помітили в Хусті на Закарпатті (фото)

11 травняЗірково

Гузєєва поділилася чесним фото Доліної без обробки: як виглядає співачка

11 травняЗірково

Найгірша відпустка Саніної в Єгипті та сюрприз для Ребрик у Туреччині – як зірки провели травневі свята

11 травняЗірково

Кіркоров став на захист Бузової, яку підозрюють в передозуванні

10 травняEvents

Розходиться блискавка: як її можна застебнути – лайфхак

10 травняФаново

Радуниця-2021: що у жодному разі не можна робити 11 травня

10 травняЗірково

Макаревича звинуватили в неповазі до українського заходу – скандальна цитата

10 травняЗірково

Продюсер Голосу країни зізнався, що роман Тіни Кароль і Дана Балана був хайпом

10 травняЗірково

Джессіка з Холостяка розставила всі крапки над "і", розповівши правду про шоу

10 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 10 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, гроші – не головне в житті

Новини партнерів

Тяжелобольной Бабкин покинул Украину: названа причина
Тяжелобольной Бабкин покинул Украину: названа причина
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти