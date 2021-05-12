YUNA-2021: alyona alyona – найкраща співачка, а The HARDKISS- найкращий рок-гурт
Стали відомі імена тріумфаторів премії цього року. Церемонія повинна була відбутися в березні, проте була перенесена на травень
У вівторок в Великобританії вручили BRIT Awards – престижну премію в галузі музики , А сьогодні, 12 травня, в Україні відбулася 10-та ювілейна церемонія вручення премії YUNA.
Ведучими церемонії стали Володимир Остапчук та Маша Виноградова. Перед глядачами виступили виступили MONATIK, Вєрка Сердючка, Олег Кензов, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та інші.
Краща виконавиця:
- Alina Pash
- alyona alyona – переможець
- Jerry Heil
- NK
- Оля Полякова
Кращий виконавець:
- KHAYAT
- MAX BARSKIH
- MONATIK – переможець
- Артем Пивоваров
- Сергій Бабкін
Кращий поп-гурт:
- KADNAY
- MOZGI
- KAZKA
- TVORCHI – переможець
- Время и Стекло
Кращий рок-гурт:
- O.Torvald
- Pianoбой
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- The HARDKISS – переможець
- Бумбокс
Відкриття року:
- GO_A
- Kosmopolis
- Lida Lee – переможець
- Our Atlantic
- АСАФАТОV
Кращий відеокліп:
- Бумбокс і Крихітка – Ангела (реж. Стас Гуренко)
- MONATIK і Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА (реж. Таню Муінне)
- ТНМК – Історія України за 5 хвилин (реж. Саша Даниленко) – переможець
- Антитіла – Кіно (реж. Сергій Усик, Ростислав Васильєв, Олексій Веренчік)
- The HARDKISS & MONATIK – Кобра (реж. Валерій Бебко)
Кращий альбом:
- TVORCHI – 13 Waves – переможець
- MAX BARSKIH – 1 990
- NK – Eclectica
- KAZKA – Nirvana
- TAYANNA – Жіноча сила
- Артем Пивоваров – Земний
Найкраща пісня:
- Юлія Саніна і Тіна Кароль – Вільна
- The HARDKISS – Гора
- Артем Пивоваров – Дежавю – переможець
- Антитіла – Кіно
- The HARDKISS та MONATIK – Кобра
Краща пісня іншою мовою:
- Krut – 99
- NK – A HUEVO
- TVORCHI – Bonfire
- SERDUCHKA – Make It Rain Champagne- переможець
- MONATIK & Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА
Кращий електронний хіт:
- TVORCHI – Bonfire – переможець
- KADNAY – DanceDiscoParty
- MARUV & BOOSIN – I Want You
- ONUKA – Сеанс
- Ivan NAVI – Холодная ночь
Кращий хіп-хоп-хіт:
- Alina Pash – Bosorkanya
- MamaRika – MAVKA
- Бумбокс і Крихітка – Ангела
- alyona alyona & KALUSH – Гори-переможець
- ТНМК – Історія України за 5 хвилин
Інший формат:
- ALLOISE
- Pur: Pur
- ДахаБраха – переможець
- ЛУНА
- Євген Хмара
Кращий дует / колаборація:
- Бумбкос і Крихітка – Ангела
- MONATIK і Віра Брежнєва – ВЕЧЕРіНОЧКА
- Тіна Кароль і Юлія Саніна – Вільна – переможець
- Беz обмеження, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян – Героям
- The HARDKISS & MONATIK – Кобра
Кращий естрадний хіт:
- Олег Винник – Шалене кохання
- DZIDZIO і Оля Цибульська – Киця
- Ірина Білик – Червона помада
- Олег Кензов – По кайфу – переможець
- ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Cвят! Свят! Свят!
Краще концертне шоу:
- Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv
- KAZKA – NIRVANA
- The HARDKISS – The HARDKISS. акустика – переможець
- Антитіла – HELLO Kyiv Live
- Время и Стекло – Останній танець
Раніше ми зібрали кращі номери артистів на премії YUNA .
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