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Нікітін не прийшов на прощальний концерт НЕАНГЕЛІВ. Камінська сказала, що про це думає

Сьогодні, 14:34

Продюсер групи НЕАНГЕЛИ ніяк не пояснив солісткам колективу свою відсутність на концерті

Слава Камінська та Юрій Нікітін
Слава Камінська та Юрій Нікітін
Фото: скриншот, instagram.com/yuriynikitin

Український дует НЕАНГЕЛИ розпався через 15 років виступів на сцені. Нещодавно в Києві відбувся прощальний концерт групи. Продюсер НЕАНГЕЛІВ Юрій Нікітін вирішив пропустити таку подію, чим здивував одну з солісток – Славу Камінську. Ситуацію співачка прокоментувала журналістам "Зірковго шляху" на телеканалі "Україна".

"Дивно взагалі, ми 15 років нормально спілкувалися, товаришували. Але Юра не прийшов навіть на наш останній концерт. Та нічого, неприємність цю ми переживемо", – сказала Слава.

НЕАНГЕЛИ
НЕАНГЕЛИ
Фото: прес-служба

З колишнім продюсером, за словами артистки, вони не зідзвонювалися ні до, ні після шоу.

З ексколегою по групі Вікторією Смеюхою Слава теж не підтримує зв'язок.

"Ми ніколи не були подругами. Ми були колегами. Але мені є з ким спілкуватися, і їй є з ким спілкуватися", – поділилася Камінська.

Раніше Юрій Нікітін прокоментував, чому група НЕАНГЕЛИ розпалася.

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