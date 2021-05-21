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Камінський заперечує свою помилку в скандалі з пластикою грудей Романової: Правда в цій ситуації зовсім інша

Сьогодні, 14:19

Минулоріч співачка заявила, що Едгар зробив їй операцію по збільшенню грудей, коли вона була на 16-му тижні вагітності. Дівчина не знала про свій стан, а хірург, на її думку, поставився до цього недбало

Едгар Камінський про скандал з Мішею Романовою
Едгар Камінський про скандал з Мішею Романовою
Фото: Instagram/misharomanova, Скріншот з YouTube

Пластичний хірург Едгар Камінський, який в минулому році розлучився зі своєю дівчиною, вперше публічно заговорив про скандал з екссолісткою "ВІА Гри" Мішею Романовою. Тепер Едгар Камінський відкрито розповів про цей інцидент і поділився своїм баченням ситуації.

У новому інтерв'ю YouTube-шоу "Слава +" Едгар Камінський зізнався, що результат операції задовольнив усіх. А ось чи могла насправді дитина постраждати від операції – хірург відповів, що ні.

"Сучасний наркоз – безпечний. І вагітні – такі ж люди. Хочете сказати, що вони не хворіють? Це така ж жінка. І вагітність – не протипоказання до операції", – сказав пластичний хірург.

На його думку, навіть у випадку з апендицитом у вагітної жінки їй можуть проводити операцію.

Однак на запитання ведучого про те, чи вважає Едгар випадок зі співачкою помилкою – хірург відповів, що правда в цій ситуації зовсім інша, але обговорювати цей інцидент він не має права.

"Я не можу відкрити лікарську таємницю, тому що людина не підписувала лист, що вона дає мені дозвіл про це говорити. Якщо вона стверджує, що я його лікар, тоді підпиши папір, що ти дозволяєш мені висловитися з цього приводу. У зворотному випадку я не маю можливості висловлюватися з цього приводу", – поділився Едгар.

Раніше колишня Камінського Слава з НЕАНГЕЛІВ розповіла, хто її новий обранець.

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