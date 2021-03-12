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Слава Камінська посварилася з колишнім чоловіком: "Ти правильно зробив, що подав на розлучення"

Сьогодні, 15:51

Співачка розповіла про недавній конфлікт з екс-чоловіком

Ексучасниця гурту НЕАНГЕЛИ Слава Камінська, яка недавно потішно привітала свого ексчоловіка з днем народження, заявила, що Едгар розлучався з нею двічі.

Нагадаємо, що співачка Слава Камінська і пластичний хірург Едгар Камінський розлучилися у 2019 році, але за словами співачки, навіть зараз між ними виникають конфлікти. Про одну з нещодавніх сварок артистка розповіла в шоу "Вопрос бедром" на YouYube-каналі Тані Гузенко.

За словами Слави, зараз вона намагається підтримувати з ексчоловіком хороші стосунки заради дітей, але їй це не завжди вдається.

Слава Камінська
Слава Камінська
Фото: instagram.com/babaslavka

"Нещодавно ми з ним цапалися і я сказала: "Ти у своєму житті зробив правильно три речі: зробив мені двох дітей і подав на розлучення". Я була зла насправді, і він кинув трубку. Це його право, звичайно, а я виговорилася", – сказала співачка.

Також Слава зазначила, що Едгар двічі з нею розлучався і це був дуже важкий період. Співачка хотіла якомога довше зберігати картинку ідеальних стосунків, які вона показувала в соціальних мережах.

"... щоб всі друзі до останнього не знали, що ми розлучаємося. Мені прикро було, що хтось побачить, що сім'я не така ідеальна. Я ж вкладала в це свою енергію. Потім сказала: "Згорів сарай – гори і хата", – сказала Слава.

Раніше Слава Камінська розповіла, коли покаже нового бойфренда.

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