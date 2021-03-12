Багато сідниць, еротика на підлозі і "гарячі" пози: MARUV випустила провокаційний кліп Crush

Співачка презентувала новий кліп, який схожий на довгу палку постільну сцену

Українська співачка MARUV, яка нещодавно отримала в подарунок авто і мотоцикл від чоловіка, випустила кліп на свій новий англомовний трек Crush. Пісня є реміксом відомої однойменної композиції 1998 року співачки Дженніфер Пейдж.

У музичному відео, яке сьогодні було опубліковано на YouTube-каналі артистки, вона знову постає в сексуальному образі. Цього разу MARUV одягнула яскраво-червоний прозорий комбінезон з латексними вставками, а танцюристи балету – в чорні костюми.

MARUV Фото: Facebook/MARUV

Разом з MARUV на кубі станцював її колишній партнер по "Танцях з зірками" Jay. У традиційній стилістиці кліпів MARUV, вона з партнером продемонструвала еротичні рухи в ефектному і зухвалому танці.

Дивіться новий кліп MARUV – Crush:

Раніше MARUV була помічена в компанії Кіркорова й Ані Лорак в Москві.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися