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Багато сідниць, еротика на підлозі і "гарячі" пози: MARUV випустила провокаційний кліп Crush

Сьогодні, 12:41

Співачка презентувала новий кліп, який схожий на довгу палку постільну сцену

Українська співачка MARUV, яка нещодавно отримала в подарунок авто і мотоцикл від чоловіка, випустила кліп на свій новий англомовний трек Crush. Пісня є реміксом відомої однойменної композиції 1998 року співачки Дженніфер Пейдж.

У музичному відео, яке сьогодні було опубліковано на YouTube-каналі артистки, вона знову постає в сексуальному образі. Цього разу MARUV одягнула яскраво-червоний прозорий комбінезон з латексними вставками, а танцюристи балету – в чорні костюми.

MARUV
MARUV
Фото: Facebook/MARUV

Разом з MARUV на кубі станцював її колишній партнер по "Танцях з зірками" Jay. У традиційній стилістиці кліпів MARUV, вона з партнером продемонструвала еротичні рухи в ефектному і зухвалому танці.

Дивіться новий кліп MARUV – Crush:

Раніше MARUV була помічена в компанії Кіркорова й Ані Лорак в Москві.

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кліп співачка MARUV
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