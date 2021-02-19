Слава Камінська розповіла, коли покаже нового бойфренда
Співачка відповіла на популярне питання
Учасниця дуету НЕАНГЕЛИ Слава Камінська, яка нещодавно була на відпочинку зі своїми хлопцем і дітьми , не поспішає виходити в світ з обранцем і публікувати спільні фото. Журналістам програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" співачка розповіла, коли ж все-таки всі побачать її хлопця.
За словами співачки, вона поки не готова робити приватне публічним. Як зізналася Слава, у неї вже був досвід стосунків на публіку і більше вона такого не хоче.
"А менше знають – краще спят. Я вже, знаєте, допустила помилку, викладаючи всюди свою прекрасну щасливу сім'ю. Нову сім'ю викладати я не буду. Бачити її буду тільки я і володар щасливої родини ", – відповіла артистка.
Варто зазначити, що хоч співачка і не показує свого обранця, але про нього все ж говорить. Нещодавно вона розповіла, кто він по гороскопу. А також коли пари була на відпочинку на Мальдівах, підписники могли почути голос хлопця Слави Камінської.
Нагадаємо, що п'ять років Слава була одружена з пластичним хірургом Едгаром Камінським. У них є двоє дітей – син Леонард і дочка Лаура. Пара розлучилася в 2019 році.
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