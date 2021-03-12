Полякова про "примирення" з Кароль після скандалу: "Вона розвернулася і пішла"

Зі слів Олі Полякової у них з Тіною була можливість поспілкуватися, але цього не сталося

Пройшов понад місяць після сенсаційного третього випуску шоу "Маска", в якому Оля Полякова назвала Тіну Кароль "плакальницею на похоронах". Тоді вибухнув справжній скандал, який досі хвилює серця фанатів артисток і їхніх колег. Олю Полякову постійно запитують, чи готова вона примиритися зі своєю колегою по сцені, але вся штука в тому, що за словами артистки, сама Тіна не виявляє бажання.

У новому випуску шоу "Слава +" на YouTube, Оля Полякова зізналася, як тепер ставиться до ситуації. За словами співачки, вона одразу зрозуміла, що її фраза прозвучала двозначно.

"Я одразу зрозуміла, що це некоректно, тому я відразу вибачилася. І пішла далі, але те, що почалося потім – це піар-компанія і фарс", – сказала Оля Полякова.

При цьому співачка зазначила, що дуже добре ставиться до Тіни Кароль і любить її голос. Але за словами Олі, сама Тіна поводилася невизначено після цього скандалу.

Оля Полякова та Тіна Кароль Фото: Сьогодні

"Ти визначся, ти образилася чи ти робиш піар...", – сказала Полякова.

Потім Оля Полякова натякнула, що розмови Тіни Кароль про "руку дружби" нічого насправді не значили.

"Коли на "Світському житті" Тіна стояла біля мене у двох метрах, розвернулася і пішла, перед цим давши інтерв'ю про "руку дружби". Ну, про що це говорить? Особисто ми не спілкувалися, хоча могли поспілкуватися. Я її бачила на відстані витягнутої руки", – сказала Оля Полякова.

Співачка зізналася, що дивиться на поведінку Тіни Кароль з розумінням натури артиста і впевнена, що вони в майбутньому знов почнуть спілкуватися.

Дивіться відео, як фанати Тіни Кароль накинулися на Олю Полякову:

Нагадаємо, що після скандалу Полякова запропонувала Кароль знімати власне шоу.

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