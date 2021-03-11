"Заробляю собі на помади": дружина Остапчука про те, як вони ділять гроші в сім'ї

Підписник поцікавився, як Христина та її чоловік розподіляють фінанси

Дружина ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука, Христина, яка нещодавно позувала в сексуальній позі на пляжі, розповіла про фінансовий аспект їхнього сімейного життя. За словами Христини, вона не з тих дівчат, які сидять без роботи, але і не бере на себе зобов'язання щодо забезпечення.

У своїх недавніх Instastories юристка Христина Горняк відповіла на питання підписника, як вони з чоловіком ділять фінансові витрати в сім'ї.

"Ми з ним на березі обговорили, хто як бачить фінансову модель у стосунках. Я не з тих дівчат, що сидять вдома, але і не з тих, що ділить витрати на покупку житла або відпочинків", – відповіла Христина Гірник.

Володимир Остапчук та Христина Гірник Фото: instagram.com/kristygor

Христина зізналася, що завжди вважала, що на чоловікові лежать основні зобов'язання щодо забезпечення.

"А я заробляю собі на помади і йому на подаруночки (хороші) і купую продукти своїм коштом, і заправляюсь сама. Чим не вклад в загальний бюджет?" – написала дружина Володимира Остапчука.

При цьому Христина зазначила, що на її думку вплинув її досвід, бо вона вийшла заміж в 34 роки.

"Якби мені було 18, то було б інакше... Але не факт", – зазначила вона.

Раніше ми ділилися найцікавішими подробицями нового випуску шоу "Маска".

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