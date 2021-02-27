"Я просто вмирала": Лілія Подкопаєва розповіла, як перенесла два розлучення
Гімнастка дала відверте інтерв'ю Маші Єфросиніної
Знаменита українська спортсменка Лілія Подкопаєва колись була впевнена, що вийде заміж раз і назавжди. Але в її житті відбулися два розлучення, хоча після вона успішно вийшла заміж втрете . Про те, як пережити розрив з чоловіком, Подкопаєва розповіла Маші Єфросиніної.
Лілія стала гостею шоу "Іспит", яке виходить в YouTube-каналі Марії. У бесіді з ведучою Подкопаєва відверто відповіла на питання, що стосуються її особистого життя.
На думку Єфросиніної, найскладніша наука в стосунках – це сісти і поговорити. Ведуча зізналася, що вони з чоловіком Тимуром Хромаєвим колись йшли до цього кілька місяців, але обговоривши все, що їх не влаштовує одне в одному, вони зрозуміли, що є любов, і що розлучення їм не потрібно.
"У тебе дві історії з Тимофієм і з Віктором. Вони різні, але тим не менш за ними було розлучення. Ось цей період, коли заява про розлучення підписана, обручки зняті... як його пережити?", – запитала у Подкопаєвої ведуча.
"Розлучення починаються в голові. Якщо думки з'явилися, то тебе вже в принципі нічого не зупинить", – сказала гімнастка.
Вона розповіла, що в дитинстві мріяла про те, що якщо вийде заміж, то це буде назавжди. Але з віком Лілію стали не влаштовувати деякі речі, з якими не хотілося миритися. Це і почало викликати думки про те, що такий шлюб – не те, чого хотілося.
"У мене перша історія була жаліслива. Я просто вмирала, я вмирала внутрішньо. Те, як людина себе поводила, і які були наслідки... на мені, і на дітях відбивалося. Я відчувала себе самотньою", – згадує Подкопаєва.
Незважаючи на два розлучення, вона завжди радить спробувати зберегти відносини, не поспішати все "обрубати", постаратися зрозуміти одне одного, поговорити.
"Зараз, озираючись назад, я говорю "дякую". Тому що для чогось це все потрібно було. Я терпиміше ставлюся до якихось речей, які раніше були для мене просто "Ні. Ні і все", – додала олімпійська чемпіонка.
Нагадаємо, що у вересні 2019 року Лілія Подкопаєва втрете стала мамою.
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