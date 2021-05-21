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З Моргенштерном розбиратимуться в суді. Причина – пропаганда наркотиків в кліпах

Сьогодні, 15:53

Матеріали справи стосовно Моргенштерна, який в Україні вже внесений до чорного списку, передані в суд. Тепер реперу загрожує штраф і розгляд в суді

Моргенштерн в кліпі Young
Моргенштерн в кліпі Young
Фото: Скріншот з YouTube

Творчість скандального репера Моргенштерна, якого виключили зі списку відтворення Євро-2020, довела його до суду. Матеріали адміністративної справи про пропаганду наркотиків у творчості артиста передані в один із судів Москви. Тепер діяльність музиканта може бути припинена на 90 днів, а також пред'явлений грошовий штраф.

Як повідомляє Telegram-канал "Звездач", нещодавно проти російського репера Моргенштерна було порушено справу за незаконну рекламу наркотичних речовин. У підсумку це підтвердила експертиза – у двох кліпах репера "Розовое вино-2" і Family виявили культ вживання наркотичних речовин. На думку суду, це формує позитивне ставлення до наркотиків у шанувальників Моргенштерна. Імовірно, реперу загрожує штраф до одного мільйона рублів (близько 373 тисяч гривень).

Разом з тим новий альбом скандального артиста зібрав 12 мільйонів прослуховувань.

Кліп Моргенштерна на пісню Family (відео містить нецензурну лексику):

Раніше СБУ прокоментували заборону Моргенштерну на в'їзд в Україну.

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