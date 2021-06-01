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Зірка серіалу Величне століття потрапив в серйозне ДТП. З'явилися фото з місця події

Сьогодні, 07:50

Щоб уникнути фатального зіткнення, актор зробив небезпечний маневр, в результаті якого його автомобіль перекинувся

Фото: Сьогодні

Зірка популярного в Україні турецького серіалу "Величне століття" Ількер Аксум по дорозі в аеропорт потрапив в серйозне ДТП. Актор перевищив швидкісний режим і ледь не протаранив мотоцикліста. Щоб уникнути фатального зіткнення, він зробив небезпечний маневр, в результаті якого його автомобіль перекинувся.

Про це повідомляє видання Haber Turk.

Очевидцям дорожньої пригоди – звичайним вуличним торговцям – вдалося врятувати Аксума. Вони перерізали ремінь безпеки, а потім витягли чоловіка з салону.

Фото: CNN Turk

Як пізніше з'ясувалося, актор відбувся незначними забоями та подряпинами. Чого не скажеш про його машину – авто перетворилося на купу металу і тепер не підлягає відновленню.

Авто перетворилося на купу металу
Авто перетворилося на купу металу
Фото: CNN Turk

Після ДТП Ількер Аксум, який виконав роль Джафера-аги у серіалі "Величне століття", вийшов на зв'язок з шанувальниками через соцмережі. Він запевнив численних фанатів, що його здоров'ю нічого не загрожує.

"Уявляєте, у мене невелика подряпина на руці. Я дуже вдячний всім вам за ваш інтерес, любов і ті прекрасні слова, які ви написали. Не хвилюйтеся. Я вас всіх дуже люблю", – звернувся актор до підписників.

Ількер Аксум – турецька актор. Закінчив Анкаринську державну консерваторію Університету Хасеттепе. Деякий час актор працював у Муніципальному театрі Бакиркей і близько року в Стамбульському міському театрі. Активно знімається в кіно та серіалах ("Хай буде любов", "Маленький апокаліпсис", "Іноземний наречений"). Був одружений з Белгін Ердоган. Пара одружилася у 2008 році, а в 2012 році – розлучилася.

Нагадаємо, раніше баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс Бен Маклемор став винуватцем аварії в Каліфорнії після матчу з Голден Стейт і просто дивом не перекинувся на своєму пікапі.

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