Лілія Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19 у США: фото
Знаменита гімнастка опублікувала фото, на якому їй роблять щеплення вакциною, зізнавшись, що спочатку була проти вакцинації
Лілія Подкопаєва, яка раніше розповіла про два розлучення, вакцинувалася від COVID-19 і розповіла про самопочуття.
За словами легендарної гімнастки, спочатку вона була проти вакцинації, проте поспілкувавшись з лікарями, поміняла свою думку.
"Я рада, що сьогодні зробила щеплення вакциною Pfizer. Дякую всім, хто організовує кампанію з вакцинації – і всім, хто робить щеплення", – підписала фото Лілія.
У коментарях до посту її засипали запитаннями не тільки шанувальники, а й українські знаменитості.
"І як?" – поцікавилася у Лілії телеведуча Леся Нікітюк.
"Політ нормальний", – відповіла їй Лілія.
"Тільки, якщо можна, потім чесно розповісти про свій стан після щеплення" – написала співачка TAYANNA.
"Чесно, у мене були сумніви стосовно вакцинації, але, поспілкувавшись з лікарями, я зробила свідомий крок! Поки все добре, але я прислухаюся до себе!" – написала у відповідь Подкопаєва.
Зазначимо, що Лілія – не перша українська знаменитість, яка отримала щеплення вакциною від COVID-19. Таким чином, серед тих, хто вже вакцинувався – поет і письменник Сергій Жадан, ведучий Олександр Педан, співачка Руслана та багато інших.
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