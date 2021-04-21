Лілія Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19 у США: фото

Знаменита гімнастка опублікувала фото, на якому їй роблять щеплення вакциною, зізнавшись, що спочатку була проти вакцинації

Лілія Подкопаєва, яка раніше розповіла про два розлучення, вакцинувалася від COVID-19 і розповіла про самопочуття.

За словами легендарної гімнастки, спочатку вона була проти вакцинації, проте поспілкувавшись з лікарями, поміняла свою думку.

"Я рада, що сьогодні зробила щеплення вакциною Pfizer. Дякую всім, хто організовує кампанію з вакцинації – і всім, хто робить щеплення", – підписала фото Лілія.

Лілія Подкопаєва Фото: instagram.com/podkopayeva_official

У коментарях до посту її засипали запитаннями не тільки шанувальники, а й українські знаменитості.

"І як?" – поцікавилася у Лілії телеведуча Леся Нікітюк.

"Політ нормальний", – відповіла їй Лілія.

"Тільки, якщо можна, потім чесно розповісти про свій стан після щеплення" – написала співачка TAYANNA.

"Чесно, у мене були сумніви стосовно вакцинації, але, поспілкувавшись з лікарями, я зробила свідомий крок! Поки все добре, але я прислухаюся до себе!" – написала у відповідь Подкопаєва.

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що Лілія – не перша українська знаменитість, яка отримала щеплення вакциною від COVID-19. Таким чином, серед тих, хто вже вакцинувався – поет і письменник Сергій Жадан, ведучий Олександр Педан, співачка Руслана та багато інших.

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