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Шо там по розлученню з Елджеєм? Фани вирішили, що Настя Івлєєва розлучилася з чоловіком

Сьогодні, 19:29

Шанувальники Насті Івлєєвої почали цікавитися, чи дійсно вона розлучилася з Елджеем. Чутки з'явилися після того, як вона показала палець без обручки

Блогерку і зірку російського шоу "Орел і Решка" Настю Івлєєву, у якої забрали Lamborghini, запідозрили в розставанні з Елджеєм. У Мережі впевнені, що 30-річна зірка і 26-річний репер розлучаються. А причиною тому – відсутність обручки на пальці в її свіжих відео.

В Instagram Настя показала фото їхньої спільної поїздки в Санкт-Петербург.

Настя Івлєєва і Елджей
Настя Івлєєва і Елджей
Фото: instagram.com/_agentgirl_

Але в коментарях передплатники почали ставити питання про їхній розрив з Елджеєм.

  • "Це правда, що ви розлучаєтеся?"
  • "А шо там по розлученню з Елджеєм?"

Також блогерка перестала активно ділитися сторіз в соцмережі. А днями вона вирішила втішити шанувальників.

"Друзі, я знаю, не особливо говорлива останні дні, тижні. Багато хто задається питанням, де сторіс і звична "Небезпека". Але зараз такий період, що мені хочеться побути в собі та приділити час діяльності, яка не перетинається з інтернетом. Не втрачайте!", – повідомила Настя Івлєєва.

Шанувальники зірки подумали, що її затишшя пов'язано як раз з розставанням. До того ж блогерка вже не так часто ділиться спільними фото зі своїм коханим.

Настя Івлєєва і Елджей
Настя Івлєєва і Елджей
Фото: instagram.com/_agentgirl_

Нагадаємо, що раніше Настя Івлєєва повністю оголилася для Playboy.

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