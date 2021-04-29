Шо там по разводу с Элджеем? Фаны решили, что Настя Ивлеева рассталась с супругом

Поклонники Насти Ивлеевой начали интересоваться, действительно ли она рассталась с Элджеем. Слухи появились после того, как она показала палец без обручального кольца

Блогершу и звезду российского шоу "Орел и Решка" Настю Ивлееву, у которой забрали Lamborghini, заподозрили в расставании с Элджеем. В Сети уверены, что 30-летняя звезда и 26-летний рэпер разводятся. А причиной тому – отсутствие обручального кольца на пальце в ее свежих видео.

В Instagram Настя показала фото их совместной поездки в Санкт-Петербург.

Настя Ивлеева и Элджей Фото: instagram.com/_agentgirl_

Но в комментариях подписчики начали задавать вопросы об их разрыве с Элджеем.

"Это правда, что вы разводитесь?"

"А шо там по разводу с Элджеем?"

Также блогерша перестала активно делиться сториз в соцсети. А на днях она решила утешить поклонников.

"Друзья, я знаю, не особо сговорчива последние дни, недели. Многие задаются вопросом, где сторис и привычная "Опасность". Но сейчас такой период, что мне хочется побыть в себе и уделить время деятельности, которая не пересекается с интернетом. Не теряйте!", – сообщила Настя Ивлеева.

Поклонники звезды подумали, что ее затишье связано как раз с расставанием. К тому же, блогерша уже не так часто делится совместными фото со своим возлюбленным.

Настя Ивлеева и Элджей Фото: instagram.com/_agentgirl_

Напомним, что ранее Настя Ивлеева полностью обнажилась для Playboy.

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