У Івлєєвої забрали Lamborghini: Поки не зіб'є когось – не заспокоїться!

Настю неодноразово штрафували за порушення правил дорожнього руху

Настя Івлєєва залишилася без свого авто. Співробітники ДПС оштрафували знаменитість і евакуювали її Lamborghini Aventador, який та купила в минулому році, за порушення правил дорожнього руху.

Про те, що трапилося Івлєєва повідомила у себе в Instagram. Вона опублікувала кілька фото і відео, знятих в минулу неділю.

При цьому в сторіс Настя опублікувала відео, зняте очевидцем, написавши, що вона їздить не швидко.

Скріншот: instagram.com/stories/_agentgirl_

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що за вісім місяців Настя Івлєєва порушила правила дорожнього руху близько 200 разів.

У коментарях деякі користувачі соцмережі засудили Івлєєву за її поведінку: "Поки не зіб'є когось, не дай боже, не заспокоїться!", "Плати давай, правила для всіх одні", "Настя, не треба так... Єфремов і Едвард сьорбати понти за порушення на дорогах довго будуть... Не смішно взагалі"," Те, що зірки збивають людей і намагаються відмазатися, це вже в порядку речей в Росії, так?".

ДТП за участю знаменитостей – не новина. Раніше зірка російського "Холостяка" на смерть збила людину.

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