Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У Івлєєвої забрали Lamborghini: Поки не зіб'є когось – не заспокоїться!

Сьогодні, 16:15

Настю неодноразово штрафували за порушення правил дорожнього руху

Настя Івлєєва залишилася без свого авто. Співробітники ДПС оштрафували знаменитість і евакуювали її Lamborghini Aventador, який та купила в минулому році, за порушення правил дорожнього руху.

Про те, що трапилося Івлєєва повідомила у себе в Instagram. Вона опублікувала кілька фото і відео, знятих в минулу неділю.

, (@_Agentgirl_)

При цьому в сторіс Настя опублікувала відео, зняте очевидцем, написавши, що вона їздить не швидко.

Скріншот: instagram.com/stories/_agentgirl_

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що за вісім місяців Настя Івлєєва порушила правила дорожнього руху близько 200 разів.

Читайте також:
Син Михайла Єфремова вперше прокоментував ДТП з батьком: "Це біль для всіх"

У коментарях деякі користувачі соцмережі засудили Івлєєву за її поведінку: "Поки не зіб'є когось, не дай боже, не заспокоїться!", "Плати давай, правила для всіх одні", "Настя, не треба так... Єфремов і Едвард сьорбати понти за порушення на дорогах довго будуть... Не смішно взагалі"," Те, що зірки збивають людей і намагаються відмазатися, це вже в порядку речей в Росії, так?".

ДТП за участю знаменитостей – не новина. Раніше зірка російського "Холостяка" на смерть збила людину.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Адвокат потерпілих у ДТП: теща Притули втратила залишки совісті "Вибачте, заради Бога!": Адвокат Єфремова показав лист актора до сім'ї загиблого Захарова Максим Єжов із "Танців з зірками" про страшну ДТП: "Ніхто не розумів, як я вижив"
ДТП авто Настя Івлєєва
Реклама

Новини партнерів

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото

Популярні статті

Сьогодні, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 12 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, вашої енергії вистачить на все!

Вчора, 17:04Смачно

Смак, колір, ціна. Все, що ви хотіли знати про "Гордона в шоколаді"

Вчора, 13:39Зірково

Галкін показав рідкісне фото Пугачової з її дочками

Вчора, 09:00Блог

Як треба зберігати каву, щоб вона не розгубила свій аромат і смак

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 11 квітня для всіх знаків зодіаку: Рак, в будь-незрозумілій ситуації ставай в планку!

10 квітняЗірково

Як пройшов фінал гіпершоу Маска: всі подробиці останнього випуску

10 квітняЗірково

Названо переможця шоу Маска

10 квітняЗірково

DZIDZIO розсекретив Дракона на шоу Маска

10 квітняЗірково

У таке чудовисько залізла: на шоу Маска прийшла відома співачка в костюмі Рака

10 квітняЗірково

На шоу Маска розсекретили Носорога, який закоханий в Олю Полякову

10 квітняЗірково

Олена Зеленська показала нову стрижку в Туреччині (фото)

10 квітняСмачно

10 рецептів смачного сніданку з яєць

10 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 10 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолій, підключай свою харизму!

9 квітняЗірково

Холостяк-11: хто несподівано залишив проєкт в шостому випуску

9 квітняЗірково

Олена Мозгова запропонувала alyona alyona прочитати Кримінальний кодекс України через голе фото з прапором

Новини партнерів

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти