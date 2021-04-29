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Етап довжиною в 13 років закінчився: ексдружина Позитива вперше про їхнє важке розлучення

Сьогодні, 12:36

Анна Андрійчук поділилася одкровеннями про розрив з колишнім солістом "Время и Стекло" Позитивом. За словами дівчини, розрив був дуже важким

Подруга Насті Каменських і вже ексдружина Позитива, дизайнерка Анна Андрійчук заявила про розлучення. Чутки про те, що зіркова пара розлучається, з'явилися ще восени минулого року, а днями сам Позитив підтвердив розставання з дружиною. Анна зізналася, що розрив був дуже болючим і натякнула, що відбувся він вже давно, просто вона довгий час мовчала.

У новому випуску шоу "Девочки рулят" на YouTube-каналі Насті Каменських, Анна поділилася одкровеннями про розставання з Позитивом. На такий крок вона зважилася після поїздки в Мексику. За словами дівчини, їй було непросто прийняти, що вони більше не чоловік і дружина і що етап їхнього життя, який тривав 13 років, тепер завершено.

Позитив і його ексдружина Анна
Позитив і його ексдружина Анна
Фото: instagram.com/annchuk/, instagram.com/positiff

"З юності крок за кроком ми разом йшли в доросле життя. Ті, хто ми сьогодні, це – відбиток взаємної любові і підтримки. Коли усвідомлюєш, що все прийшло до логічного завершення, у тебе в душі з'являється певна порожнеча і розчарування. Спочатку ти довго готуєшся, можливо навіть відтягувати цей момент. Голова все розуміє, а серце – немає. Кому-то потрібен лише час, щоб все відпустити і забути. а кому-то – більше року. Але потім ти раз і назавжди приймаєш рішення. Ми більше не чоловік і дружина ", – сказала Ганна Андрійчук.

Екс-дружина Позитиву подякувала за досвід, якого набула в цих відносинах і заявила, що тепер з легкістю починає новий етап свого життя.

Скріншот YouTube / NKofficial

Анна не назвала точну причину розставання з Позитивом, але натякнула, що, можливо, саме вона була ініціаторкою.

Раніше Анна зробила сюрприз Насті Каменських і влаштувала з її мамою приїзд Потапа в Мексику.

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Джерело: instagram.com/positiff
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