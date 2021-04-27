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Кім Кардаш'ян закрутила роман з політичним оглядачем – ЗМІ

Сьогодні, 16:50

Ван Джонс і Кім Кардаш'ян дружать вже багато років, але зараз західні ЗМІ заговорили про їхні стосунки

Кім Карадш'ян не збирається сумувати через розлучення з Каньє Вестом. Подейкують, що зірка реаліті-шоу вже закрутила новий роман.

Як пише Daily Mail , Кім зараз зустрічається з репортером каналу CNN – юристом і політичним оглядачем Ваном Джонсом. За словами інсайдерів, вони дружать вже давно, але останнім часом їх стосунки перейшли на інший рівень.

Кім Кардаш'ян і Ван Джонс
Кім Кардаш'ян і Ван Джонс
Фото: Getty Images

Джонс є одним з найвідоміших оглядачів США. Він пише книги, у нього своє шоу на ТВ.Также Ван був спеціальним радником колишнього президента США Барака Обами.

Варто зазначити, раніше в ЗМІ говорили про її роман з відомим співаком Малумой.

Нещодавно ми розповідали, що Кім Кардашян і Каньє Вест будуть в суді вирішувати питання про опіку над дітьми .

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