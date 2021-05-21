Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Розалі залишила проєкт Холостяк-11 у фіналі: Я ніби впала з обриву

Сьогодні, 19:40

Дівчина була однією з фіналісток проєкту, але пішла за крок до перемоги. Холостяк усвідомив, що між ними швидше дружні стосунки, ніж романтичні

Розалі Номбре
Розалі Номбре
Фото: instagram.com/rosali_kovbasa

Сьогодні, 21 травня, проходить фінал проєкту "Холостяк-11". Першою з трьох фіналісток пішла Розалі Номбре. Михайло Заливако відправив дівчину додому, тому що зрозумів, що між ними швидше дружба, ніж любов.

"Я ніби впала з обриву. Я не знаю, яким чином обнулити почуття, тому що я закохалася", – сказала Розалі.

Фото: скріншот відео

Чому Розалі залишила проєкт "Холостяк"?

Перед тим як прийняти важливе рішення в фіналі Михайло Заливако захотіла ще раз зустрітися з кожною дівчиною окремо. Він повів учасниць в меблевий магазин і поцікавився, яку з кімнат вдома вони вважають найголовнішою.

Юля "Зайка" і Анна Богдан відповіли однаково – спальня. А ось Розалі сказала, що це вітальня. З кожною з учасниць Заливако ходив по магазину і вибирав меблі для їхньої майбутньої кімнати.

З Розалі, за словами Холостяка, вони вибирали меблі найдовше. Пара посиділа мало не на кожному дивані в магазині.

Фото: скріншот відео

"А ще потрібен великий стіл, адже і у тебе, і у мене багато друзів", – сказала Розалі Михайлу.

У той момент він зрозумів, що дівчину більше турбують друзі і вона не відокремлює стосунки з ними від загальної компанії. Холостяку хотілося, щоб у них була своя, окрема від всіх друзів, історія. І Заливако подумав, що між ними з Розалі швидше дружні стосунки,ніж романтичні.

"Це було дуже несподіване прощання, через це – дуже важке", – сказала Розалі.

Тепер у фіналі залишилося всього дві учасниці – Анна Богдан і Юля "Зайка". Хто з них переможе? Дізнаємося зовсім скоро!

Фото: скріншот відео

Раніше ми розповідали, чому Юля "Зайка" повернулася в "Холостяк" і як на це відреагували глядачі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як і коли знімають пост-шоу Холостяка - Анна Богдан описала всі подробиці Анна Богдан після незручної ситуації на Холостяку пояснила, чому хоче мати трьох дітей Даша з Холостяка розкритикувала укршоубіз: Я дивлюся на цей цирк, і мені смішно
Холостяк 11
Реклама

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками

Популярні статті

Сьогодні, 12:42Зірково

Він врятував мене: розлучена Аліна Гросу підтвердила роман з російським актором

Вчора, 18:50Зірково

Go_A принесли Україні новий рекорд на Євробаченні-2021

Вчора, 15:51Смачно

15 секретів ідеального домашнього печива. Один з них – не треба надто інтенсивно замішувати тісто

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 20 травня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте сміливішими в своїх бажаннях!

Вчора, 05:20Events

З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші

19 травняЗірково

Постановник номеру Go_A на Євробаченні розлючений через звинувачення в плагіаті: У мені кипить

19 травняEvents

Як застосовувати соду на ділянці: ТОП-7 лайфхаків для садоводів

19 травняEvents

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

19 травняЗірково

Go_A на Євробаченні бореться за лідерство з Manizha. Обидва виступи – рекордсмени за переглядами

19 травняСмачно

12 рецептів, які змусять полюбити скумбрію ще сильніше

19 травняЗірково

Постановників номера Go_A на Євробаченні-2021 звинуватили в крадіжці ідеї: деталі скандалу

19 травняЗдорово

Який чай допоможе збадьоритися краще, ніж кава, і подолати стрес

19 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 19 травня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, не будьте скиглієм!

19 травняЗірково

Маніжа у величезній сукні виступила на Євробаченні-2021. Вона теж пройшла до фіналу (відео)

18 травняЗірково

Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

18 травняЗірково

Дорофєєва показала стрінги-скорпіони за 1000 грн під салатовою сукнею

Новини партнерів

Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Жена DZIDZIO раскрыла правду об отношениях с певцом
Жена DZIDZIO раскрыла правду об отношениях с певцом
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти