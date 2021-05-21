Розалі залишила проєкт Холостяк-11 у фіналі: Я ніби впала з обриву
Дівчина була однією з фіналісток проєкту, але пішла за крок до перемоги. Холостяк усвідомив, що між ними швидше дружні стосунки, ніж романтичні
Сьогодні, 21 травня, проходить фінал проєкту "Холостяк-11". Першою з трьох фіналісток пішла Розалі Номбре. Михайло Заливако відправив дівчину додому, тому що зрозумів, що між ними швидше дружба, ніж любов.
"Я ніби впала з обриву. Я не знаю, яким чином обнулити почуття, тому що я закохалася", – сказала Розалі.
Перед тим як прийняти важливе рішення в фіналі Михайло Заливако захотіла ще раз зустрітися з кожною дівчиною окремо. Він повів учасниць в меблевий магазин і поцікавився, яку з кімнат вдома вони вважають найголовнішою.
Юля "Зайка" і Анна Богдан відповіли однаково – спальня. А ось Розалі сказала, що це вітальня. З кожною з учасниць Заливако ходив по магазину і вибирав меблі для їхньої майбутньої кімнати.
З Розалі, за словами Холостяка, вони вибирали меблі найдовше. Пара посиділа мало не на кожному дивані в магазині.
"А ще потрібен великий стіл, адже і у тебе, і у мене багато друзів", – сказала Розалі Михайлу.
У той момент він зрозумів, що дівчину більше турбують друзі і вона не відокремлює стосунки з ними від загальної компанії. Холостяку хотілося, щоб у них була своя, окрема від всіх друзів, історія. І Заливако подумав, що між ними з Розалі швидше дружні стосунки,ніж романтичні.
"Це було дуже несподіване прощання, через це – дуже важке", – сказала Розалі.
Тепер у фіналі залишилося всього дві учасниці – Анна Богдан і Юля "Зайка". Хто з них переможе? Дізнаємося зовсім скоро!
Раніше ми розповідали, чому Юля "Зайка" повернулася в "Холостяк" і як на це відреагували глядачі.
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