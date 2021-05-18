Анна Богдан після незручної ситуації на Холостяку пояснила, чому хоче мати трьох дітей

Дівчина хоче створити велику і міцну сім'ю, але водночас багато часу приділяти роботі. Багато хто не зрозумів, як Анна збирається все це поєднувати

Анна Богдан Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Фіналістка проєкту "Холостяк-11" Анна Богдан пояснила свою заяву про бажання мати трьох дітей.

Раніше у випуску "Холостяка", де Михайло Заливако знайомив учасниць із сім'єю і друзями, Анна розповіла про своє бажання народити багато дітей і активно працювати, а також подорожувати. Цей момент трохи збентежив "холостяка" і його друзів, які не зрозуміли, як дівчина збирається все це поєднувати. Вийшла досить незручна ситуація.

"Я хочу трьох! І так, я знаю, що це складно. Але послухайте, кому тепер легко? З дітьми, без дітей – завжди знаходяться моменти, які так чи інакше ускладнюють нам життя. До того ж я знаю багато людей, які, незважаючи на кількість дітей, подорожують, відпочивають, працюють, підтримують побут і водночас спокійні, щасливі й кохані. Мені здається, вся справа в настрої. От і все. Якщо ускладнювати і накручувати – так воно і буде", – пише Анна в Instagram.

Анна Богдан Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Анна зазначила: вона "відповідально підходить до цього питання" і враховує той момент, що для утримання великої родини потрібні чималі кошти.

"Ні, я не кажу про те, що три, дві або навіть одна дитина – це легко! Знаю, що складно. Але боятися труднощів – це не про мене. Я вірю в те, що діти, навпаки, мотивують нас до дії більше заробляти, більше відпочивати, більше стежити за здоров'ям, більше подорожувати", – впевнена Богдан.

Раніше Анна Богдан розповіла, як насправді знімали "Холостяка-11".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися