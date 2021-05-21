Анна, Розалі та Юля Зайка: все, що потрібно знати про фіналісток Холостяка-11

Напередодні фіналу проекту "Холостяк-11" дізнайтеся найцікавіші факти з біографії учасниць, які залишилися на проекті боротися за серце Михайла Залівако

Фіналістки "Холостяка-11" - Розалі, Юля "Зайка" і Аня Фото: Сьогодні, СТБ

Уже сьогодні відбудеться фінал проекту "Холостяк-11", в якому глядачі дізнаються, кому Михайло Залівако подарує заповітну каблучку.

Вперше за всю історію проекту в фіналі – три учасниці, адже зазвичай в "останній тур" "Холостяка" проходить дві дівчини.

Однак досить нестандартна ситуація змусила продюсерів шоу переглянути звичні правила. Так-так, ми говоримо про повернення на проєкт Юлі "Зайки".

В мережі ходять чутки, що переможницею стала Анна Богдан і багато глядачів впевнені в її перемозі. Є також ті, хто вважає, що Залівако вибере Юлю "Зайку". Найменше "голосів" у Розалі – шанувальники шоу впевнені, що дівчина швидше подруга, ніж кохана Михайла.

Поки всі чекають, яке рішення прийме Холостяк, Life Сьогодні пропонують дізнатися цікаві факти про трьох фіналісток проекту.

Юля "Зайка"

Юлія Бельченко (справжнє ім'я дівчини, "Зайка" – псевдонім – Ред.) народилася і виросла в Києві. Навчалася в КНУ ім. Шевченко на географічному факультеті. Під час навчання підробляла в музеї молодшим науковим співробітником.

"Оскільки я навчалася на туризмі, у нас був предмет екскурсознавство. Одне із завдань було відвідати музей і написати наукову статтю. У цей же день в музеї мені запропонували роботу... Це був справжній вихід із зони комфорту, оскільки я завжди боялася виступів перед великою аудиторією", – написала Юля в своєму Instagram-акаунті.

Юля "Зайка" Бельченко Фото: instagram.com/julz_seven

За півроку дівчина написала свою екскурсію, захистила її перед директором і колективом музею. В її роботу входили екскурсії для школярів і студентів непрофільних вишів. Отже, за словами Юлі, вона заробляла гроші і намагалася побороти страх публічних виступів.

Пізніше дівчина влаштувалася в турфірму менеджером з туризму. На четвертому курсі університету вона підробляла в салоні краси.

Після закінчення вишу в Україні Юля поїхала вчитися до Польщі, де отримала ступінь магістра. Під час навчання, аби платити за житло і харчування, "Зайка" працювала касиром в супермаркет, працівником на заводі з виробництва пластикових деталей і на чайній фабриці.

Юлія Бельченко Фото: instagram.com/julz_seven

Після закінчення першого курсу магістратури в Польщі Юля поїхала на острів Крит за програмою обміну.

"Пропрацювала літо в готелі. До зарплати від готелю 350 євро/місяць я отримувала стипендію Erasmus+ (500 євро/місяць) і трохи чайових. Ці кошти дозволили мені оплатити два роки навчання в Польщі", – поділилася Бельченко.

До речі, в Польщі "Зайка" перемогла в студентському конкурсі краси, про що розповідала на "Холостяку". Крім цього, Юлія брала участь в конкурсі краси "Міс Україна-Всесвіт" в 2019 році.

Юлія Бельченко Фото: instagram.com/julz_seven

Отримавши диплом магістра, Юля повернулася в Україну і почала працювати в сфері реклами. Зараз дівчина займається SMM.

Про особисте життя Юля розповідала трохи. Відомо, що зустрічатися з молодими людьми дівчина почала в 20 років.

"Мої перші стосунки почалися за кілька місяців до мого 20-річчя і тривали два роки", – була відвертою Бельченко, уточнивши, що перший коханий був її одногруппником.

Юля також розповідала, що у неї були стосунки на відстані з хлопцем із Литви, але пара не змогла зберегти стосунки. Бельченко натякнула, що її екс-бойфренд її зрадив. У чоловіках Юля цінує такі якості: вірність, турботу, розуміння, підтримку і сильний характер.

Розалі

Розалі Номбре народилася в Донецьку, де досі проживає її мама, з якою, до речі, "Холостяк" познайомився через відеозв'язок в одному з випусків проекту.

Дівчина приїхала вчитися до Харкова, де працювала в одному з нічних клубів співачкою. Там, до речі, п'ять років тому вони і познайомилися з Михайлом Залівако.

Не тільки цей момент пов'язує учасницю і Холостяка. В одному з випусків з'ясувалося, що Розалі і Михайло вчилися в одному виші – Харківському національному університеті В. Н. Каразіна. Дівчина навчалася на спеціальності "Банківська справа і страхування".

Розалі з "Холостяка-11" Фото: Скриншот из видео, instagram.com/rosali_kovbasa

Незважаючи на те, що Номбре співає, пандемія змінила плани багатьох – через масове закриття закладів, де співала Розалі, дівчині довелося шукати інші шляхи заробітку. Так як Розалі непогано малює, вона стала працювати графічним дизайнером.

До речі, як і Юля "Зайка", Розалі перемагала в університетському конкурсі краси. Учасниця "Холостяка-11" також працює моделлю.

Розалі Номбре Фото: instagram.com/rosali_kovbasa

Про особисті стосунки з чоловіками до проекту Розалі розповідала не багато. Відомо, що дівчина кілька років жила з хлопцем і думала, що в майбутньому вони одружаться. Однак пара розпалася.

Анна Богдан

Рідне місто Анни Богдан – Київ. У дівчини є молодший брат Дмитро. У 2015 році Аня закінчила Національний університет харчових технологій.

Наразі Богдан працює менеджером з туризму. В її соцмережах можна знайти безліч фото з різних країн: починаючи з Таїланду і закінчуючи Кіпром. Як і Михайло Залівако, Анна дуже любить подорожі й активний спосіб життя.

Анна Богдан Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Під час навчання Анна займалася модельним бізнесом. На її сторінці в соцмережі можна знайти фото на подіумах українського Тижня моди.

Раніше Богдан зізналася, що хоче мати трьох дітей, але при цьому і розвивати свою справу.

Що стосується особистого життя, то ще на проекті Анна поділилася особистою історією про розлучення. Дівчина була одружена з екс-главою Офісу Президента – Андрієм Богданом. Пара була разом три роки, півтора з яких – в шлюбі.

Раніше Анна Богдан розповіла, як насправді проходили зйомки "Холостяка-11" .

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