Розали покинула проект Холостяк-11 в финале: Я будто упала с обрыва

Девушка была одной из финалисток проекта, но ушла за шаг до победы. Холостяк осознал, что между ними скорее дружеские отношения, нежели романтические

Розали Номбре Фото: instagram.com/rosali_kovbasa

Сегодня, 21 мая, проходит финал проекта "Холостяк-11". Первой из трех финалисток ушла Розали Номбре. Михаил отправил девушку домой, потому что понял, что между ними скорее дружба, а не любовь.

"Я будто упала с обрыва. Я не знаю, каким образом обнулить чувства, потому что я влюбилась", – сказала Розали.

Фото: скриншот видео

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