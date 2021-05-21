Розали покинула проект Холостяк-11 в финале: Я будто упала с обрыва
Сегодня, 19:40
Девушка была одной из финалисток проекта, но ушла за шаг до победы. Холостяк осознал, что между ними скорее дружеские отношения, нежели романтические
Розали Номбре
Сегодня, 21 мая, проходит финал проекта "Холостяк-11". Первой из трех финалисток ушла Розали Номбре. Михаил отправил девушку домой, потому что понял, что между ними скорее дружба, а не любовь.
"Я будто упала с обрыва. Я не знаю, каким образом обнулить чувства, потому что я влюбилась", – сказала Розали.
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