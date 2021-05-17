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Даша з Холостяка розкритикувала укршоубіз: Я дивлюся на цей цирк і мені смішно

Сьогодні, 20:57

На думку ексучасниці проєкту "Холостяк-11", українські знаменитості поводяться дуже награно, а телебачення дівчина назвала "суцільною грою"

Дар'я Ставнича
Дар'я Ставнича
Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

Дар'я Ставнича, яка нещодавно залишила проєкт "Холостяк-11 ", побувала на світському заході, а саме – на церемонії вручення премії VIVA! Awards.

Як завжди там зібралося багато українських знаменитостей, деякі з них отримали статуетки в різних номінаціях: "Артист року", "Прорив року", "Королева Instagram" та інші.

Своїми враженнями про тусовку українського шоу-бізнесу Даша поділилася в Instastories.

Даша Ставнича
Відео: instagram.com/stavnicha_dasha

"Зірки в орендованих сукнях роблять вигляд, що вони всі дружать, так один одного люблять, підтримують, фоткаються. Отримали свою нагороду, поїхали, попрощалися і просто забули. Я дивлюся на цей цирк і мені смішно. У мене запитання: це все таке телебачення? Одна суцільна гра. Я в шоці", – сказала дівчина.

Раніше ми повідомляли, що Юля "Зайка" повернулася на проєкт і познайомилася з мамою "Холостяка".

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