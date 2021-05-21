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Як і коли знімають пост-шоу Холостяка – Анна Богдан описала всі подробиці

Сьогодні, 17:25

Фіналістка проєкту "Холостяк-11" Анна Богдан зізналася, що пост-шоу знімають протягом декількох годин, але сам ефір в результаті триває годину

Анна Богдан
Анна Богдан
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Фіналістка "Холостяка-11" Анна Богдан, яка раніше розповіла, як знімають проєкт, поділилася подробицями зйомок пост-шоу романтичного реаліті.

На своїй сторінці в Instagram Богдан зазначила, що пост-шоу знімають вже після завершення проєкту.

"Так, ми вже знаємо, хто піде в наступному епізоді і, звичайно, ми знаємо, хто опиниться у фіналі. Тому, на шоу ніколи не порушувалися питання результату самого проєкту, події і припущення "що буде далі?" – пояснила Анна.

Учасниці "Холостяка-11" і Григорій Решетник
Учасниці "Холостяка-11" і Григорій Решетник
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Дівчина також уточнила, що зйомки проходять весь день, а ефір в результаті триває всього годину. Через це багато моментів не потрапляють в підсумкову версію пост-шоу.

"Багато цитат, фраз і навіть сліз просто не показують. На екранах може здатися, що іноді дівчата одна до одної ставляться якось упереджено. Насправді, це тільки диво монтажу, зйомок великих планів і майстерно помічених деталей. У перервах між зйомками ми жартуємо, фотографуємося, знімаємо Instastories, спілкуємося, п'ємо каву і балакаємо", – заявила фіналістка" Холостяка-11 ".

Раніше ми розповіли все, що відомо про трьох фіналісток "Холостяка-11" – Юлю Зайку, Анну Богдан і Розалі Номбре.

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Холостяк 11
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