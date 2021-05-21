Розалі сподівається зустріти чоловіка мрії після вильоту з Холостяка: Вірю, скоро знайдемо друг одного

Дівчина встигла закохатися в Михайла Заливака на проєкті, проте зараз вона вже готова почати нову главу у своєму житті

Розали Номбре Фото: instagram.com/rosali_kovbasa

Вперше за всю історію реаліті "Холостяк-11" в фіналі було три дівчини – Юля "Зайка" Бельченко, Анна Богдан і Розалі Номбре, яка, на жаль, пішла з проекту за крок до перемоги.

У своєму Instagram-акаунті дівчина вже поділилася своїми емоціями стосовно того, що Михайло Заливако першою з усіх відправив її додому.

Розалі розповіла зворушливу і сумну історію про те, як з самого дитинства вона розчаровувалася в чоловіках.

"Коли над Донецьком багато років тому пролітав літак я кричала: "Мамо, мамо, швидше біжимо додому – там тато летить!" Літаки все частіше літали над шахтарською столицею, а тата все не було вдома. Прийшла друга частина. Років в 10 при перегляді серіалу з бабусею я ляпнула: "Любив, любив і вилюбиа". І зла на актора пішла. Ось так зникають дитячі ілюзії" , – почала дівчина.

Розалі Номбре Фото: instagram.com/rosali_kovbasa

Розалі також розповіла і про своє перше кохання.

"Як він мене любив – я не зможу описати словами! Але я так боялася, що і він мене підведе, зникне з дурним виправданням, а я все так само буду рахувати літаки, які летять не до мене. І нікого до себе не підпускала довгі роки. І ось вже наш час. Казка на "Холостяці" не трапилася, (не) happy end. і мій розум і логіка після повторювали – "Розалі, любові немає – досить вірити в діда Валентина!" – написала дівчина.

Однак, за словами Розалі, в кожному правилі є винятки і тепер вона вірить, що скоро зустріне "того самого".

"Тому я вірю, що ми дуже скоро знайдемо одне одного – мій єдиний чоловік. І наша зустріч коштуватиме кожної помилки, кожної пролитої сльози, кожного розчарування. Тому що у цієї казки буде тільки продовження", – впевнена Розалі.

Раніше ми розповідали, чому Юля "Зайка" повернулася в "Холостяк" і як на це відреагували глядачі.

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