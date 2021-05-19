Джессіка з Холостяка повторила образ Моніки Беллуччі. Схожа? (Голосування)

Ексучасницю "Холостяка-11" нерідко порівнювали зі знаменитої італійської красунею, тому дівчина вирішила зробити фото, повторивши образ Моніки

Джессіка Чегі і Моніка Беллуччі Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Джессіка Чегі, яка вже залишила проєкт "Холостяк-11", повторила образ відомої актриси і моделі Моніки Беллуччі – однієї з найбільш, на думку багатьох, красивих жінок світу.

Дівчина опублікувала кілька фото в своєму Instagram-профілі і поцікавилася у підписників, чи дійсно у неї з Монікою є щось спільне.

"Крута зйомка була в стилі Моніки Беллуччі. Цікаво, чи асоціююсь я у вас з нею? Якщо так, то поділіться вашими думками", – підписала знімки Джессіка.

Джессіка Чегі Фото: instagram.com/antoniajessica

Шанувальники дівчини написали, що вона "навіть краща за Моніку Беллуччі".

Скріншот: Instagram

А тепер пропонуємо знову поглянути на фото Моніки Беллуччі і проголосувати – чи схожа Джессіка на знамениту красуню? (Голосування – під фото)

Моніка Беллуччі Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Нагадаємо, Анна Богдан після незручної ситуації на "Холостяку" пояснила, чому хоче мати трьох дітей.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися