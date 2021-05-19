Джессіка з Холостяка повторила образ Моніки Беллуччі. Схожа? (Голосування)
Ексучасницю "Холостяка-11" нерідко порівнювали зі знаменитої італійської красунею, тому дівчина вирішила зробити фото, повторивши образ Моніки
Джессіка Чегі, яка вже залишила проєкт "Холостяк-11", повторила образ відомої актриси і моделі Моніки Беллуччі – однієї з найбільш, на думку багатьох, красивих жінок світу.
Дівчина опублікувала кілька фото в своєму Instagram-профілі і поцікавилася у підписників, чи дійсно у неї з Монікою є щось спільне.
"Крута зйомка була в стилі Моніки Беллуччі. Цікаво, чи асоціююсь я у вас з нею? Якщо так, то поділіться вашими думками", – підписала знімки Джессіка.
Шанувальники дівчини написали, що вона "навіть краща за Моніку Беллуччі".
А тепер пропонуємо знову поглянути на фото Моніки Беллуччі і проголосувати – чи схожа Джессіка на знамениту красуню? (Голосування – під фото)
Нагадаємо, Анна Богдан після незручної ситуації на "Холостяку" пояснила, чому хоче мати трьох дітей.
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