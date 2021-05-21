Розали надеется встретить мужчину мечты после вылета из Холостяка: Верю, скоро найдем друг друга

Девушка успела влюбиться в Михаила Заливако на проекте, однако сейчас она уже готова начать новую главу в своей жизни

Розали Номбре Фото: instagram.com/rosali_kovbasa

Впервые за всю историю реалити "Холостяк-11" в финале было три девушки – Юля "Зайка" Бельченко, Анна Богдан и Розали Номбре, которая, к сожалению, ушла из проекта за шаг до победы.

В своем Instagram-аккаунте девушка уже поделилась своими эмоциями по поводу того, что Михаил Заливако первой из всех отправил ее домой.

Розали рассказала трогательную и грустную историю о том, как с самого детства она разочаровывалась в мужчинах.

"Когда над Донецком много лет назад пролетал самолет я кричала: "Мама, мама, скорее бежим домой – там папа летит!" Самолеты все чаще летали над шахтерской столицей, а папы все не было дома. Пришла вторая часть. Лет в 10 при просмотре сериала с бабушкой я ляпнула: "Любил, любил и вылюбил". И злая на актера удалилась. Вот так исчезают детские иллюзии", – начала девушка.

Розали Номбре Фото: instagram.com/rosali_kovbasa

Розали также рассказала и о своей первой любви.

"Как он меня любил – я не смогу описать словами! Но я так боялась, что и он меня подведет, исчезнет с глупым оправданием, а я все так же буду считать самолеты, которые летят не ко мне. И никого к себе не подпускала долгие годы. И вот уже наше время. Сказка на "Холостяке" не случилась, (не) happy end. И мой ум и логика после повторяли – "Розали, любви нет – хватит верить в деда Валентина!" – написала девушка.

Однако, по словам Розали, в каждом правиле есть исключения и теперь она верит, что скоро встретит "того самого".

"Поэтому я верю, что мы очень скоро найдём друг друга – мой исключительный мужчина. И наша встреча будет стоить каждой ошибки, каждой пролитой слезы, каждого разочарования. Потому что у этой сказки будет только продолжение", – уверена Розали.

Ранее мы рассказывали, почему Юля "Зайка" вернулась в "Холостяк" и как на это отреагировали зрители.

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