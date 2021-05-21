Холостяк змусив Анну Богдан зізнатися, чи є у неї почуття до колишнього чоловіка – ексголови Офісу президента

Ще на самому початку проєкту з'ясувалося, що Анна півтора року була одружена. Однак Богдан не любить обговорювати цю тему, а особливо з Холостяком

Михайло Заливако, Анна Богдан, Андрій Богдан Фото: Facebook-сторінка Андрія Богдана, пресслужба, instagram.com/hannastorozhuk

Розпал фіналу проєкту "Холостяк-11". Реаліті вже залишила Розалі Номбре, залишилося дві дівчини – Юля "Зайка" і Анна Богдан. До останньої у Михайла Заливака виникло цікаве запитання.

За словами Холостяка, коли він дізнався, що у Богдан були стосунки з відомим юристом та ексголовою ОП, він вирішив прочитати про це побільше в Мережі. Але нічого не знайшов. Тоді він поцікавився у Анни, чому про її шлюб з Богданом немає ніякої інформації.

Анна зізналася, що після розлучення і вона, і її ексчоловік видалили всі спільні фото з соцмереж. Тоді Холостяк попросив дівчину зізнатися, чи є у неї будь-які почуття до ексчоловіка.

"Я просто не хочу говорити на цю тему. Вже два роки минуло, нічого немає", – відповіла йому Анна.

Анна Богдан Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Ймовірно, ця тема досі цікавить Холостяка ще й тому, що в одному з випусків, в квартирі у Ані, він побачив її весільні фото, які стояли на видноті. Але дівчина розставила всі крапки над "і" і переконала Михайла, що ця історія вже в минулому.

Анна Богдан була одружена з юристом та ексголовою Офісу Президента – Андрієм Богданом. Пара була разом три роки, півтора з яких – у шлюбі.

Раніше ми розповідали, що відомо про трьох фіналісток проєкту "Холостяк-11".

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